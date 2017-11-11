月曆美景去哪拍？ 台鐵2018月桌曆攝影點報你知

2017-11-11 11:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕再過不到2個月，就要迎來新的一年，台鐵局今宣布將推出「2018年看見台灣鐵道之美月曆」，及「2018花東、秘境、小旅行明信片桌曆」。

台鐵2018年月曆，收錄25張珍貴行進間列車加上美景的攝影作品，並公開拍攝地點及經緯度，讓人飽覽眼福之餘，還能循著攝影師的腳步踏訪景點。

台鐵局表示，月曆由鐵道攝影師張志文策劃，所提供的攝影作品結合車行美景，收錄已卸下塗裝的EMU700京急電鐵與山稜線的交錯、普悠瑪號奔馳於席捲而下雲瀑間、「玉里100熊讚－稻田彩繪」與太魯閣號和客城橋三拼視覺饗宴、CT273唯一一次行駛於花蓮港支線、EMU800試車行駛於海線等身影。

「2018年看見台灣鐵道之美月曆」每月都有橫幅及直幅攝影作品各一，全台限量發行600本，每本售價新台幣290元，將於明日上午10點，在台鐵夢工廠旗艦店、松山店、高雄店、台鐵便當本舖台中店同步開賣。

「2018花東、秘境、小旅行明信片桌曆」則瞄準文青、背包客、旅遊玩家及忠實鐵粉的心，台鐵局表示，桌曆以列車、風景交錯方式設計，行駛於花東線上的列車，搭配花東精選秘境，推薦2018年旅遊及攝影熱點；另外，台鐵局將「寄明信片給自己」的另類打卡功能，結合於桌曆之中，每一張桌曆都是明信片，讓旅行者能夠為每一趟旅行留下紀錄。

台鐵局表示，這次明信片桌曆最大的附加價值，是每月都有優惠活動及酬賓券，憑券可以享有指定店家全店滿額88折優惠，還有現金折抵、滿額贈送限量行李袋等活動。「2018花東、秘境、小旅行明信片桌曆」全台限量發行800份，每份售價150元，將於11月17日起在台鐵夢工廠旗艦店、松山店、高雄店、台鐵便當本舖台中店販售，開賣時間以實體店面營業時間為主。