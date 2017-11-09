東海岸木工傳奇新書發表 翻轉偏鄉青年人生

公東高工木工科學生現場示範榫接技法。（記者王秀亭攝）

2017-11-09 19:11

［記者王秀亭／台東報導］天主教錫質平神父創辦的公東高工及木工學徒班（後來擴大為東區職訓中心）打造了東海岸木工傳奇，也翻轉了偏鄉青年的人生，今年為錫質平神父百年冥誕，台東縣政府文化處出版「台東木工發展史《卷一》東海岸木工傳奇」一書，今天新書發表會上，前公東高工校長黃清泰及書中的受訪人分享各自的木工人生。

台東縣長黃健庭表示，公東高工以及東區職訓中心在台東木工界有很大影響力，黃清泰校長是重要要角之一，許多公東高工畢業的學生在不同領域裡都有很好的榮耀，東海岸木工傳奇收錄了16位與台東有關的木工老師及專業人才故事。

公東高工木工科重要推手、前校長黃清泰表示，木工在幾十年前是職業階級裡最低的，「做木的不愛讀書、讀書人不做木」，當年錫質平神父安排已是數學老師的他前去瑞士進修，如今回想，當時隱藏學歷去當木工學徒是對的，回國後，把瑞士木工學徒制本土化，並落實在公東高工及東區職訓中心。

今天的新書發表會中，書中收錄人物之一、身任全國技能競賽家具木工職類裁判長的侯世光分享，兒時家境清寒，連課後輔導費用都繳不起，一路辛苦求學，公東高工是奠定木工重要基礎、技術紮根的地方，相關技術與精神受用到現在。

公東高工木工科學生也到現場聽學長們經驗分享，並以PK賽方式示範榫接技法。

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