光棍節無處去？ 台中一德洋樓音樂會伴咖啡香

2017-11-09 18:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕11月11日光棍節又到，且今年逢週末時光，台中花都藝術季11日下午2時30分起，將在歷史建築林懋陽故居（一德洋樓） 舉辦古蹟音樂會，運用古蹟建築立面做為舞台布景，形成露天式表演舞台，邀台中市聞鈴古箏樂團演出，現場還備有200份免費咖啡及「依舊愛我」小餅，讓民眾邊聆賞音樂會，邊悠閒度過週末時光。

台中市文化資產處表示，林懋陽故居原稱「一德洋樓」，因位處一德新村內而命名，林懋陽故居建築包含三合院及洋樓兩部分，整體呈現閩、和、洋折衷風格，反映當時建築技術與風格。

台中花都藝術季為營造文化資產特有的藝文氣息，11月11日下午2時30分起在歷史建築林懋陽故居（一德洋樓） 舉辦古蹟音樂會，讓民眾一邊觀賞老建築精雕細琢之美，一邊聆賞音樂演奏，別具詩情畫意。

文資處指出，此次古蹟音樂會由成立12年的聞鈴古箏樂團擔綱，除了主樂器古箏外，更搭配二胡、小提琴、大提琴、長笛等樂器，中西合璧，演奏曲目包括古典民謠、中西流行樂曲及電影配樂等，以合奏方式進行。

此外，文化局當天特別提供200杯咖啡給現場民眾飲用，營造音樂、老屋、咖啡的浪漫文化饗宴。當天下午1時50分起發放咖啡兌換券，每人限領一張，另外負責歷史建築營運廠商禧院投資公司，也提供200份「依舊愛我」小餅供民眾品嘗。