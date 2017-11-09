高雄連3天紅害 賴瑞隆提6訴求防空汙

2017-11-09 11:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕入冬後，南部空氣品質惡化顯著，高雄甚至連三天紅害，嚴重影響民眾身體健康。民進黨立委賴瑞隆今召開記者會，提出六大要求，包括明年船舶進港減速率達80%、船舶使用燃油含流量降至0.5%、及港區高壓岸電使用率達50%；台電大林廠第3號、第4號燃油機組予以汰將，大林廠新1號、新2號「超超臨界燃煤機組」應加裝「濕式靜電集塵器」確保硫氧化物、氮氧化物等衍生污染物最大量被攔截；中鋼改善濕式煉焦爐製程，加裝減污裝置等。

台灣港務公司副總經理王派峰表示，除了持續宣導外，明年度會提出獎勵方案，推動船舶進港減速，朝減速率達80%目標前進。至於港區高壓岸電使用率，目前分為短、中、長程目標，最終仍希望達到50%。

台電發電處處長廖鴻徹說明，台電除了確保供電無虞，對空汙改善也有責任，短期目標方面，台電降載措施已達47次，中期方面，大林廠第3號、第4號機已於上週除役，大林廠新1號機等則已加裝集塵設備，並也加裝脫硝設備等，未來設計排放量，會比照類似天然氣的排放標準。

環保署空保處處長蔡鴻德表示，已緊急啟動應變措施，請台電降載，但光是降載減低的污染排放量仍有限；盼國營事業多加配合，在空屋品質較差時盡力提昇處理效率。大林廠燃油機組預計除役部分，能盡量不要啟動。