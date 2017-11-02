客艙長調成運務員 變相減薪遠航挨罰

2017-11-02 07:57

〔記者吳政峰／台北報導〕遠航10月陸續發生飛機擦撞、班次取消、解雇工會幹部等事端，逼得董事長張綱維親上火線說明，近來又有一起勞資訴訟被法院判敗，可謂面臨多事之秋。

遠航104年把王、張2名客艙長調成地勤運務員，少了飛行加給，形同變相減薪，被台北市勞動局裁罰2萬元。遠航主張2人涉及職場霸凌，職位調動合理，提告抗罰。台北高等行政法院闡明「工資」為勞動契約核心，不得任由雇主「片面」扣減，判遠航敗訴。

遠航指控，王、張2女擔任客艙長期間，惡意攻訐並霸凌組員，對公司督導及工作態度乖張，言行囂張，張還曾揚言燒掉飛機排班班表。

遠航認為，2女慣性在網路上批評公司與乘客，影響同組組員士氣，危及飛安，基於乘客安全，空服處評鑑委員會會議建議調任至地面或停飛，待再訓練後視情況恢復職務。

遠航主張，飛機上工作空間狹小，空服員無法時刻與家人親友聯繫，較地勤多了飛行津貼，乃全世界使然，不同工作本有不同薪資，調職減薪並不違法。

北高行合議庭指出，「工資」是勞動契約的核心，資方在調整勞工職務導致減薪前，須先與勞方協商，不得以任何名目「片面」折扣或減額薪水，依法須給付「全額」薪資。

合議庭解釋，遠航把2名客艙長調為地勤運務員前，並未先與她們協商，屬於「勞動條件之不利變更」，因此認定北市府開罰有理，判遠航敗訴，可上訴。

律師郭德田指出，資方調動員工時，必須遵守「勞動基準法」10-1條規定的5原則，分為1.基於企業經營上所必須，且不得有不當動機及目的；2.對勞工之工資及其他勞動條件，未作不利之變更；3.調動後工作為勞工體能及技術可勝任；4.調動工作地點過遠，雇主應予以必要之協助；5.考量勞工及其家庭之生活利益。

郭德田解釋，公司聘任員工時，簽訂的職位與薪水已於面試談妥，若上任後想將他調到其他單位或從事不同職務，須取得他的同意，公司不得片面強制員工配合或是減薪。

他建議，公司應與工會或勞方代表擬定工作獎懲規則，日後若遇到不適任的員工，才有汰除依據；而勞工遇到公司片面降薪或調職，可先向縣市勞動主管機關申請勞動爭議調解及仲裁，如不滿意結果，再尋民事訴訟請求給付全額薪資及恢復原職、原薪。