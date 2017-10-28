阿美族107歲人瑞啃甘蔗補充體力 不沾菸酒助長壽

2017-10-28 15:50

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣鳳林鎮90歲以上長者共有108位，其中年紀最大的阿美族人瑞陳秋香（伍賽‧吉賀），今年高齡107歲，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、鳳林鎮長蕭文龍趁著今天重陽節慶送上壽桃及壽麵，逗得陳秋香笑開懷，她還透露長壽秘訣就是不沾菸酒，保持心情愉快。

居住在鳳林鎮鳳信里的阿美族人瑞陳秋香，出生於民國前1年，與在104歲過世的丈夫高武猛僅相差1歲，2人還是就讀富田公學校（今太巴塱國小）時的學長、學妹，夫妻倆婚後感情很好，曾榮獲部落模範夫婦、父親及母親表揚。

今年107歲的陳秋香，是鳳林鎮年紀最長的人瑞，身體仍舊硬朗健康，子孫趨近百人相當和樂，許傳盛、蕭文龍前往高家拜訪時，還稱她是部落中最珍貴的寶貝，更請益長壽秘訣，想要分享給社區長者參考。

陳秋香透過女兒高春妹翻譯族語表示「生活習慣很重要！」她說，長壽其實沒什麼秘訣，就是要時時保持開朗心情，因不沾菸酒、檳榔，加上常吃野菜少吃肉，所以身體自然健康，還能啃甘蔗補充體力。

許傳盛說，鳳林鎮是全台6大長壽村之一，長者的智慧就是鳳林鎮的文化泉源，全台原住民百歲人瑞共計10位，居住在鳳信部落的陳秋香就是其中1名，目前還能夠行動自如，堪稱部落中最珍貴的寶貝。

他指出，衛生福利部及原住民族委員會今年陸續設置社區照顧關懷據點，提供餐飲服務及多元健康促進活動，鼓勵長輩走入鄰近社區認識新朋友，希望能將鳳林鎮持續推動長者友善社區的做法推至各鄉鎮，共同守護長者健康。

蕭文龍說，鳳林鎮因老年人口比例高，除打造長者親善環境、建置長者步道外，也透過投入長者健康促進活動，讓部落、社區的老人家，都能在鳳林享受到安全、妥善的居住照護環境。