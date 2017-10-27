關渡花海節二期花開 天使花海綻放迎賓

2017-10-27 14:04

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市斥資4500萬元預算打造的「關渡花海節」自8月登場以來，即將邁入第二次花季，綻放花種已從大百日草，變為色彩鮮豔、高雅的天使花，近期至11月底將是天使花的最佳觀賞期，預計11月中左右，向日葵及黃波斯菊花海也將一同見客。

關渡花海佔地廣達11公頃 ，地點位於台北市洲美地區，展期從8月25日將持續至明年2月28日，最佳賞花期分三期，依序為8月25日甫開幕的大百日草，11月10日至12月10日的天使花、向日葵、大波斯菊，以及明年農曆過年期間的大波斯菊與黃波斯菊。

公園處表示，園區內現已混合種植淡粉紅色、白色及紫色的各品種天使花，無論在平面徒步區或是前往花海打卡高臺，都可以清楚見到一整片色彩鮮豔正在飛舞般的天使花，以及綠油油的向日葵、黃波斯菊花苗，現在花海基地外側兩大區塊已經進行向日葵及黃波斯菊的播種繁殖作業，最新生長狀況為約10公分高，預計11月中就會開花。

除賞花外，10月28日，花海也將邀請南湖國小實驗舞蹈團、管樂團及打擊樂合奏團表演踢踏舞、打擊樂器合奏，接連呈現古典音樂與流行音樂演出；10月29日則有台北市立大學舞蹈系以花漾台北為主題，帶給民眾精彩的視覺享受。

交通方面，民眾可乘捷運至芝山站、劍潭站後，轉乘公車「兒樂1號線」、「兒樂2號線」前往花海地點；或直接搭乘公車756、757路線至健民里下車。若民眾要自行開車前往，現場則規劃有4處免費停車場，合計共207格汽車停車位。