教出3名市議員 陳鸞嬌捐車行善

2017-10-19 14:14

〔記者何玉華／新北報導〕從事教育超過40年的陳鸞嬌，過去是3名現任新北市議員的老師，4名子女也都受高等教育，分別在公教界服務，退休已20年的陳鸞嬌，今（19）日在子女及議員學生的陪伴下，以紀念先生為名，捐出「鴻莊號」號復康巴士給新北市政府，由朱立倫代表受贈。

陳鸞嬌與軍人周鴻莊結婚超過半世紀，曾參加新北市金鑽婚活動，102年有天清晨，周鴻莊起身不慎摔倒，經急救後診斷為腦中風，經常需要回診及復健，因復康巴士使用者多，有時預約不到，便由家人自行接送，也深刻體會復康巴士的重要。

陳鸞嬌當時便與周鴻莊商量，等病況改善後，兩人要一起合捐復康巴士，不料周鴻莊去年5月往生，陳鸞嬌為完成先生遺願，以紀念先生名義捐出「鴻莊號」。

陳鸞嬌過去在土城清水國小教書，市議員黃永昌、彭成龍和林銘仁都曾是他的學生；朱立倫問起3名議員在校表現如何？陳鸞嬌說，她記得黃永昌較乖，彭成龍較皮，語畢引起眾人哄堂大笑。陪同捐贈的黃永昌議員表示，老師和藹可親，但教書非常嚴謹。另位出席的市議員林金結也表示，陳鸞嬌在土城區經常捐助貧困。

另外，財團法人新北市祭祀公業黃珍記基金會同日也捐贈1輛復康巴士，由董事長黃淡金代表捐贈，新北市議員何博文也受邀出席。