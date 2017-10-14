浪浪轉職波麗士犬 兩路縱隊擔任反毒大使

35隻波麗士犬兩路縱隊進場，擔任反毒大使。 （記者邱灝唐攝）

2017-10-14 13:44

〔記者王捷、邱灝唐／台南報導〕台南市警局今日在林默娘公園舉辦反毒活動，會中除了學校藝陣表演、維安特勤小組展演警技之外，35隻波麗士犬擔任反毒大使更是全場亮點。市府這幾年落實零撲殺政策，成效良好，已讓5千多隻毛小孩轉任看守犬、波麗士犬等職位。

35隻波麗士犬今日排成兩路縱隊由訓犬師牽著入場，儘管因下雨而表現得有些躁動，但整體表現還是讓民眾大呼「很可靠」。不過，相較於學長姊的沉穩，身為儲備波麗士犬的丹丹與亮亮顯得有些調皮，不僅直接在台上糾纏、玩在一起，後來更躲在反毒小天使腳下呼呼大睡，但可愛的萌樣還是吸引大家的目光。

台南市近年來推動零撲殺政策，並配合動保處「工作犬擴大就業方案」，讓毛小孩能擔任各項看守、宣導的職位，除了波麗士犬平時陪伴警察值班、守護駐地之外，北區振興里也有3隻浪浪轉職成宣導犬、長照犬及社區巡守犬，工作績效也是大獲民眾好評。

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