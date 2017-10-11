墾丁「四通」 墾管處：逾300公頃「祖先地」恢復農地

2017-10-11 22:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園目前正進行「四通（第四次通盤檢討）」審查，上週五營建署第一次審查會議，列席的恆春民代與居民，為了地方權益在會議中唇槍舌劍激戰，引發不少關注。墾管處強調，「四通」至少放寬300公頃林地變為農地，希望11月審查完畢後，兼顧土地公平正義及永續發展。

墾管處這次通盤檢討依開發強度不同，「保障原有建地、建物」前提下，將一般管制區重劃三個次分區，公有地及生態敏感區域列為「管三」，高強度商業利用的墾丁大街列為「管一」，居民傳統生活區的聚落列為「管二」。

多數民眾生活的「管二」區域，除了原有的農地，常遭居民詬病「祖先的農地變成林地無法耕作」部分，在「四通」將全數恢復農地，粗估超過300公頃以上受益，除了能耕作使用，興建農舍部分仍依「農發條例」申請。

至於唯一的「管一」地區「墾丁大街」周邊，現行3樓、11公尺可望放寬至5樓、17公尺，並搭配相關回饋或配套措施；至於生態重點的「管三」區域，則會更嚴格管制，並考慮增設海域保護區搭配社區生態旅遊管理。

對於墾管處釋出與當地共榮的善意，居民大多樂觀其成，居民阿成說，墾管處早年胡亂劃設、變更地目，影響許多祖先留下的耕地，這次變革終於符合人性，未來希望把人居住的部落劃出國家公園，墾管處管理生態保育地區就好。

墾管處處長劉培東指出，「四通」除了保護國家公園生態資源，希望對當地居民原有經濟行為保障，未來「管二」聚落發展至一定規模，有機會升級為「管一」用地，遊憩區整體規劃得宜，也能納入周邊土地規劃，讓居民生活與生態保育雙贏。