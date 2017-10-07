勞動部辦假日市集 33家多元培力單位齊聚大魯閣

勞動部高屏澎東分署今天在高雄大魯閣草衙道水驛廣場舉辦「多元社企假日市集」。（記者張忠義攝）

2017-10-07 17:24

〔記者張忠義／高雄報導〕勞動部高屏澎東分署今天在高雄大魯閣草衙道水驛廣場舉辦「多元社企假日市集」，現場邀請33家高屏澎東地區多元培力單位，展售在地農產、美食、手工藝品及私房行程等，並舉辦競標拿好康、有獎徵答等活動，由於剛好碰上國慶連假第一天，現場湧入爆滿參觀人潮，讓參與民眾有吃有玩又有得拿之際，也對各單位致力推動的特色文化有更深一層了解。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，本次參與的33家多元培力單位來自高雄、屏東、台東及澎湖區，他們都是藉由運用勞動部多元就業開發方案，透過政府與民間團體合作力量，成功幫助在地弱勢就業者與具公益目標的非營利組織，創造在地就業機會、活化地方產業，這場多元社企假日市集就是他們的喜事，也是展現特色文化的最佳舞台。

假日市集主打「多元拼經濟、歡樂購好康」，活動現場出現眾多人潮，都使出拿手絕活，推廣特色文化，包括為了解決癲癇病友就業問題而成立的高雄地區「閃電包子舖」，屏東縣社頂部落發展文化促進會在現場展出木燒精緻書籤作品，台東縣東海岸原住民社區合作社擺設月桃帽、稻草注連繩等工藝品，秀文創實力，澎湖菊島水產則擺出牡蠣乾，帶出堅持賣優質水產品精神。

程泰運表示，勞動部高屏澎東分署今年協助超過60多個在地非營利組織，為當地中高齡、身心障礙者、原住民、二度就業婦女等特定對象創造400多個就業機會，輔導發展在地特色產業。