累翻也要拚！南投國標舞小將 國際賽豪奪4金5銀1銅

讚！代表台灣參加WDSF越南國際公開賽的國標舞小將拿下4金5銀1銅，和教練、國旗開心合照。（李姿緩提供）

2017-10-04 19:13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕就算累翻也要為台灣奪牌！來自南投縣草屯鎮的國標舞選手，在2017WDSF越南國際公開賽拚勁十足，參加組別多、比賽時間長，小選手中場累翻，倒在地板上呼呼大睡，讓教練心疼不已。而這群選手奮力一跳，總共為台灣拿下4金5銀1銅，還有1個第四、1個第五、兩個第六。

由林鴻琪、李姿緩教練夫婦帶領的南投國標舞小將們，昨晚帶著他們拚命贏得獎牌返抵國門。

這次比賽，小將們參加的組別很多，每組又有不同的舞，對體力和耐力是一大考驗，但這群「草屯囡仔」鬥志高昂，一場比完馬上換衣換鞋，而每天比賽結束都已是凌晨，小將曹博程一度在等下一場比賽的空檔，累到躺在後台的地板上呼呼大睡起來！

教練李姿緩心疼地說，小將們的奪牌使命，讓他們即使累翻了，一上台還是像一尾活龍，曹博程小睡片刻後繼續比賽，跟陳妍安搭檔還拿下青少年一級標準舞金牌，他們的拚勁和體力十足，讓外國選手也都刮目相看。

這次獲得金牌的有年僅6歲的林品毅和陳禹彤，還有林廷駿、陳怡安，林詠鉦、莊雅晴，曹博程和陳妍安，分別在幼兒拉丁舞、亞洲21歲以下組標準舞、亞洲21歲以下組拉丁舞和青少年一級標準舞奪金。

教練林鴻琪也說，林詠鉦和堂姊林沛臻也獲得亞洲21歲以下組標準舞銀牌，及與世界職業高手同場競技的世界公開拉丁舞組拿到第六名，這是兩人首度在這個組別拿下名次，非常不容易。而姚智皓和江宛蓁在亞洲超級巨星打丁舞也獲第四名，都是很不容易的成績。