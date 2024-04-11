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雙新自行車道跨橋落成 串聯桃市新屋綠色隧道、竹縣石滬自行車道

桃園市長張善政（前右）、新竹縣長楊文科（前右2）歡慶雙新自行車道跨橋落成。（記者周敏鴻攝）

桃園市長張善政（前右）、新竹縣長楊文科（前右2）歡慶雙新自行車道跨橋落成。（記者周敏鴻攝）

2024/04/11 13:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕斥資7900萬元新建的「雙新自行車道跨橋」，橫跨福興溪、連通桃園市新屋區與新竹縣新豐鄉，昨天啟用後，民眾騎單車從新屋綠色隧道一路往南到新竹縣，不須再繞行台61線快速道路的側車道，更順暢、便捷外，也能減少與大型車輛爭道的風險。

雙新自行車道跨橋由交通部公路局補助6150萬元、桃園市政府負擔400萬元，其餘經費由新竹縣政府負擔並負責設計、施工，跨橋長約230公尺、寬4.6公尺，北端可通往新屋綠色隧道、南端會接上新豐石滬自行車道。

桃園市長張善政與新竹縣長楊文科上午共同主持啟用典禮，兩人還象徵性地騎上YouBike微笑單車，分別從桃園市、新竹縣境內，騎到跨橋中央的縣市交界處擊掌，歡慶地方政府的合作成功，張善政說，雙新自行車道跨橋的落成，是桃園市、新竹縣「一家親」的里程碑，為了讓騎單車往來新屋與新豐的民眾更方便，市府將會爭取取消YouBike微笑單車跨區手續費；楊文科感謝施工團隊，在短短386天完成跨橋，他說，喜歡騎單車的民眾，未來可以從新屋綠色隧道，經跨橋前往新竹縣南寮，觀賞長達17公里的海岸線美景。

雙新自行車道跨橋落成啟用。（記者周敏鴻攝）

雙新自行車道跨橋落成啟用。（記者周敏鴻攝）

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