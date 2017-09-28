半夜裡的好滋味 來去居酒屋嚐一夜干

2017-09-28 07:30

〔記者黃雅雯／台北報導〕半夜11點遇到鬼頭師（電影《總鋪師》中喜翔飾演的角色）的機率有多高？在滿儎屋台料理，可能一個星期就能遇到兩三次，可見這家餐點之迷人，當然，老闆林琛威（阿威）專注於料理的熱情，更是和鬼頭師喜翔惺惺相惜的最大原因。

30歲才正式決定踏入餐飲，要當學徒太慢也太老，林琛威因為喜歡釣魚，決定從「一夜干」下手，專注研究魚種。沒有拜師過的他，只能從電視、書籍甚至漫畫中仿效鑽研，雖說一夜干顧名思義只掛曬一天，但從食材選擇到浸漬鹽湯的時間長短和濃淡、溫度都是關鍵，且阿威堅持只用現流魚，半夜兩點就到基隆崁仔頂漁市報到，買回來後細細宰殺，處理乾淨。

喜翔分享：「有次朋友拜託他做白帶魚一夜干，阿威想辦法做出來了，朋友吃到後，感動不已。」原來那是存在朋友心裡面，關於小時候澎湖家鄉的滋味。除了一夜干之外，更特別的是阿威從菜譜自學的戰前料理，其中不乏有日治時期知名酒樓「江山樓」的宴席菜，道道都是快失傳的功夫菜。

阿威說：「這家店沒有低消、沒有服務費、沒有開瓶費，歡迎客人自己帶好酒來，我想用台灣人老派的做生意方式來試試看。」這是阿威所謂的「待客如親」的方式，不過還是要提醒，店內只有4張桌子，先訂位、別催菜，才能好好品嚐阿威的一夜干和比美宴席菜的戰前料理！

滿儎屋台：（02）2552-3508、0938-987-159，台北市大同區天水路6號

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