不再成髒亂點！竹市溪洲橋跨堤引道景觀工程完工

過去常給人髒亂印象的溪洲橋下頭前溪岸，經過新竹市政府的改造及整理修繕，除完成跨堤引道工程，也新增籃球場和兒童遊樂設施和人行步道，讓每個年齡層的民眾皆能使用。（記者洪美秀攝）

2017-09-25 15:55

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市溪州橋周邊頭前溪高灘地景觀改造工程今天啟用了，包括無障礙跨堤引道，可讓輪椅族及娃娃車和自行車通行，而適合居民運動的籃球場和兒童毛毛蟲搖椅也開放居民使用，不少阿公阿嬤帶著孫子女來參觀，直呼變漂亮，且更方便了。

新竹市長林智堅說，新竹左岸工程已投入8000萬元經費進行改善，未來還要繼續爭取5.7億元經費進行左岸工程改善，期許新竹左岸成為居民最佳的休閒場地，讓10公里的自行車道可以銜接南寮的17公里自行車道，且已完工的人工溼地生態池也成為居民散步的最佳休憩空間，如今景觀工程及無障礙跨堤引道再完工，新竹左岸已見雛型。

市府城銷處表示，此次改善工程主要是設置無障礙跨堤引道，方便各類型使用者跨越堤防道路，得以親近頭前溪河濱空間，周邊經過改善後，增加籃球場及兒童遊樂設施及寬大的人行步道空間，讓此處成為任何人都可使用及運動休閒的場所。

林智堅也與民代們一起牽著自行車跨越跨堤引道，然後小騎一段路，再與老馬籃球隊合影，接著再到兒童遊樂設施地，不少民眾都說感覺變乾淨了，但也提到應該加裝路燈照明，讓夜間運動的民眾有更安全的活動空間。

林智堅隨後也沿著溪洲橋下的河岸巡視，除要求把必要的路障設立起來，阻隔車輛進入外，也要求城銷處清除周邊雜亂的廢棄物及垃圾，讓「新竹左岸」成為北區市民悠閒休憩的好所在。

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