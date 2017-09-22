民眾體驗「無障礙」 走過一中商圈「好困難」

伊甸今天安排50位學生及民眾坐輪椅、戴眼罩走上街道，體會身障者行的不便。（記者蘇金鳳攝）

2017-09-22 20:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕伊甸基金會與台中科技大學舉辦「無障礙生活節」，今天邀請台中科大學生、World Gym、台中市藥師公會組成的輪椅、視障、助行器體驗者上街頭，眾人坐上輪椅、戴上眼罩、扶著扶助器走在人行道及馬路上，才知道多麼不方便，眾人直說未來會「感同身受」。

伊甸基金會的「無障礙生活節」台中場將在這個23、24日在台中科大舉辦，今天伊甸特地在台中科大邀請身障奧運健力國手林亞璇帶領近50位由台中科大、World Gym、台中市藥師公會等人率先體會，組成的輪椅、視障、助行器體驗者上街頭，社會局主秘廖宗侯也到場支持並參與其中，大家親身體驗身障者如何面對充滿障礙的交通環境。

眾人走在狹小的一中商圈，處處都是障礙，騎樓無法行走，路邊停放的汽機車又多，體驗者只能走在馬路中央跟汽機車爭道，相當危險，短短的距離，阻礙重重，比一般人行走的時間多花了兩倍才到達目的，體驗結束後大家都滿頭大汗，直呼：「好困難！」。

伊甸基金會認為「沒有障礙的人，只有障礙的環境」，因此2014年開始，推出「無障礙生活節」，透過實際體驗的方式，瞭解身心障礙者及失能長者在生活上遭遇的困難。

目前在全國舉辦「無障礙生活節」已是第四屆，去年台中市則是首次辦理，以考輪椅駕照讓民眾體驗坐輪椅。

身障奧運健力國手林亞璇則認為在室內坐輪椅考駕照難以體會身障者行的不便，因此伊甸今年在台中則直接走到街頭體會。

活動當天以樂園模式出現，有旋轉木馬、雲霄飛車，以及英雄特區、夢想劇場等，結合許多動態活動與靜態展示，分享「無障礙生活」的多元面向。

台中科技大學校長謝俊宏表示，現在學校裡面也有很多身障學生，學校非常重視身障者就學的權利，也一直在推動這部分，學校也有諮商師可以定期與身障學生晤談，希望在校園裡面可以打造一個共融的環境。