「搞笑者們」首次戶外公演 中秋前夕到豐原笑翻天

2017-09-20 16:23

〔記者李忠憲／台中報導〕近年竄紅的知名劇團「搞笑者們」今年推出「4.0之笑感動天」劇，受豐原葫蘆墩文化中心之邀，將在中秋前夕首度挑戰戶外演出。導演兼演員「惡魔」說，「笑」劇中一改以往每人演1角色，8人將挑戰40個不同角色，並與觀眾互動，絕對讓觀眾有「一出場就會笑」的體驗。

「搞笑者們」劇團是8人男子搞笑團體，成員包括當紅諧星、漫才團體及專業舞臺劇領域的張立東、無尊、陳大天、大根、林東緒、惡魔、大寶、阿量，演出精湛風趣，容納多元寓意與笑點，從1.0至今年推出4.0年年創新，讓「搞笑者們」舞台劇驚喜不斷、年年爆滿。

豐原葫蘆墩文化中心特別邀請「搞笑者們」，9月29日晚間將在文化中心戶外廣場舉行「4.0之笑感動天」免費表演，劇中3位演員大根、惡魔、大寶也現身介紹內容特色。3人一出場馬上展現搞笑功力，現場笑聲不斷。

導演兼演員的「惡魔」表示，此次在葫蘆墩是首次戶外演出，對演員而言是難得的經驗，相當期待與觀眾零距離面對面的互動橋段，能激盪出不同的火花，誓言讓全場起笑抒壓樂開懷。

葫蘆墩文化中心主任林長源表示，「搞笑者們4.0」全台巡演票房賣座，中秋節特別邀約前來葫蘆墩讓大台中民眾免費觀賞，並提供1500個月餅及素食餻點贈送在場民眾，6時50分開放排隊領取，送完為止，歡迎親子民眾闔家至文化中心開心看戲慶中秋。

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