新北敬老愛心卡加碼 7/1起可搭計程車、騎YouBike

新北市社會局加碼1億五千萬元，使用新北敬老愛心卡「計程車、YouBike」也可扣點使用。（記者翁聿煌攝）

2024/06/21 16:03

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府持續擴大敬老愛心卡使用範圍，社會局今年加碼超過1億5千萬元補助費用，自今年7月1日起，開放民眾使用搭乘計程車及騎乘YouBike2.0/2.0E，預計超過92萬名身障、銀髮族受惠。

新北市社會局長李美珍表示，新北市今年編列近17億元補助65歲以上長者、身心障礙者搭乘大眾運輸，凡持有敬老卡或愛心卡，每月有480點（元）可搭乘市區公車、雙北捷運，去年7月起開放使用範圍至「台鐵列車」、今年元月起擴大使用範圍至「桃園機場捷運」，7月起將再擴大使用範圍至「計程車」及YouBike2.0，讓長輩及身心障礙者有更多元的交通工具選擇。

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民眾欲使用敬老愛心卡優惠搭乘計程車，必須搭乘指定的11家「新北敬老愛心計程車」業者，車上標有「新北敬老愛心車隊」標章，上車地點需於北北基桃宜境內，下車地點則不限，每趟次最高扣抵65點，剩餘車資則由票卡內儲值金額扣除；可使用電話或APP叫車，叫車時請務必告知要使用新北市敬老卡/愛心卡搭乘敬老愛心計程車，並留下搭乘者聯絡電話及上下車地點。

社會局表示，使用新北敬老卡/愛心卡租借YouBike，須在新北市境內借車，且於新北市、台北市或桃園市境內還車，並將依YouBike2.0/20.E現行計費方式扣點，YouBike2.0前30分鐘扣5點，30分鐘後每30分鐘扣10點，4小時後至8小時每30分鐘扣20點，若點數不足，則租借費用將全額扣卡片中的現金餘額；一小時內轉乘公車或捷運，均享有轉乘優惠。

交通局長鍾鳴時也提醒，自7月1日起須投保「公共自行車傷害險」才能租借YouBike2.0E。

新北市長者自7月1日起用愛心敬老卡點數，可用電話或APP叫指定業者計程車，每趟次最高扣抵65點。（新北市社會局提供）

新北市長者使用敬老愛心卡，可租用YouBike2.0及2.0E，480點內騎到飽，並記得投保免費公共自行車傷害險，安心多加一道保障。（新北市社會局提供）

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