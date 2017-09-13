農地種電亂象多 農委會：畜禽舍、魚塭優先發展光電

2017-09-13 20:50

〔記者吳欣恬／台北報導〕針對農地種電亂象，2015年9月起中央政府和地方聯手，截至今年7月底，已有108件違規案件遭廢止容許使用。對於農業設施和光電的結合，農委會定調將以畜禽舍、養殖魚塭以及埤塘圳路優先列為光電發展的主要目標，希望能在推展綠能發展的同時，避免農地種電非農用的情況。

農委會主委林聰賢表示，目前國內的能源幾乎都仰賴國外資源進行發電，在地的綠色再生能源所佔比例僅約4.8%，目標2025年要增加至20%。

林聰賢說，今天舉辦的「農電雙贏政策論壇」與產業面產開對話，了解投資時可能會碰到的瓶頸，並聽取業者們的意見，將意見彙整至農委會，成立單一窗口專案辦公室服務，配合能源辦公室和相關的行政院各單位，共同將台灣能源轉型。

農委會企劃處處長蔡昇甫指出，截至今年7月底，國內農業設施結合光電總計有3305件，裝置容量達616MW（Mega Watt，百萬瓦）。根據經濟部設定的目標，希望農委會在去年7月至明年6月期間可增加450MW。而截至今年6月底，距離目標僅剩280MW，蔡昇甫說，絕對有信心可以達到。

而針對違規業者，農委會和經濟部能源局合作，先列出「農業設施附屬綠能設施」核准案件清冊，交由各地方縣市政府進行查核，如有違規限期未改善者，由農委會廢止「農業設施容許使用」，再由經濟部能源局廢止再生能源發電設備申請。

林聰賢指出，業者進到農地就要尊重土地，將來如果不做光電，還是要讓農地可以農用。他指出，目前違規樣態，最嚴重就是什麼都沒有種，或是溫室覆蓋率太高，那就要改正，把光照讓出來。

截至今年7月，已廢止的108件中以台南市70件最多。蔡昇甫指出，廢止案件的其中75件，業者提起訴願，全遭駁回，當中的68件再向高等行政法院提起行政訴訟，其中已有結果的27件判決皆是業者敗訴。蔡昇甫說，遭廢止的業者可將光電設施結構和計劃書不同或未實際從農等原因改正後，再向地方政府重新提出申請。

蔡昇甫說，目前畜禽舍結合光電佔最大宗，達2027件，佔全國畜禽場2萬1535場的9.41%，未來希望可增加到50%。而農委會水試所在雲林台西和台南七股試驗養殖文蛤結合太陽能發電，預計今年9月可完成初步試驗，年底提出完整報告分析，明年即可在國內其他養殖魚塭推行。國內養殖魚塭面積達2800萬公頃，光電發展潛力大。

另外，蔡昇甫指出，包括埤塘、農業水庫和圳路等農業水域也將推展太陽能發電，以桃園市多達6千多口的埤塘，預計光電裝置容量即可達600多MW，且因為不需與農業生產結合，且是不太流動的水域，光電發展潛力也極佳。