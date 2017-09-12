手做帆布袋 松菸風情「袋」回家

許多小朋友第一次親手做版畫，玩得不亦樂乎。（信義區公所提供）

2017-09-12 13:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中秋佳節將至，信義區公所與松山文創園區合作，上午舉辦一場別開生面的手作絹印帆布袋活動，帶領興雅國小學生，把松菸園區的風景轉印到帆布袋上，趁著佳節闔家團圓，和家人分享松菸風情。許多小朋友第一次親手做版畫，玩得不亦樂乎。

信義區公所副區長林志蘭表示，在中秋節前夕，特別與松菸及有百年歷史的興雅國小合作，結合環保概念，讓孩子們手做松菸特色帆布袋送給家人，讓孩子學會感恩，更歡迎家人在節慶團圓的日子，一起來松菸玩，多多利用友善的親子遊憩場域。

興雅國小宮文卿校長也說，近年來少子女化，孩子們有手足陪伴成長真的很重要，這次能有機會跟松菸合作，希望孩子們珍惜地球資源，趁機體驗在地文創的魅力。

在岩筆模版畫工作室帶領下，小朋友們以園區自然與建築元素為主題，親手體驗版畫印製，並參觀廣達6.6公頃的松菸園區，了解園區中豐富的生態資源，包含鳥類、蕨類，以及城市中難得一見的濕地。

松山文創園區執行總監周俐敏表示，除了親子活動外，未來也會持續推出針對新移民、銀髮族等各種族群的多元活動，讓社區居民親近松菸，享受松菸各項豐富文創資源。