熱帶低壓若成颱 吳德榮：歐美預測對台威脅極大

歐洲中期預報中心（ECMWF）14日20時的預測圖顯示。（圖擷取自Windy）

2017-09-09 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天清晨中部以北沿海地區因環境偏南風與陸風交互作用，有短暫陣雨出現，其中以新竹地區對流雲系發展較旺盛，雨勢最明顯。氣象專家吳德榮表示，關島東南方的熱帶性低氣壓，若形成颱風，將可能對台灣威脅極大。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，雖然日本「地區颱風氣象中心」（RSMC）尚未對此熱帶低壓作任何警示，但歐洲中期預報中心（ECMWF）及美國（GFS）模式模擬的調整，對台灣威脅極大。

吳德榮表示，下週四（14日）20時歐洲的預測圖顯示，颱風在巴士海峽、台灣南端附近，此時鞍形場正好在台灣，導引氣流很弱，颱風以緩慢的速度向北迴轉，2、3天都未能脫離。美國GFS模式也有類似的模擬，也進入鞍形場、緩慢向北迴轉，只是颱風強度較弱、時間稍後而已。

吳德榮預估，如果颱風呈現這種行徑，「共伴作用」就不是主要問題，颱風強度才是觀察重點，颱風強度愈強，愈能抗拒地形破壞，影響愈持久。但因這是6天及其之後幾天的模擬，存在相當的誤差，況且颱風尚未形成，所以未來幾天應持續注意颱風生成的情況、模式對其強度、路徑的調整，再來完整分析各種可能的變化。