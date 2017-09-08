大甲高中實作課程 適性揚才獲肯定

2017-09-08 16:49

〔記者張軒哲／台中報導〕國教署為了宣導12年國教的特色與優勢，自全國45所高中優質化第一期前導學校中，選出4所學校，分別以「探索學習」、「自主能力」、「跨域知識」及「實作訓練」等四大面向，作案例分享報導，其中大甲高中以文化學的角度去觀看臺灣民俗、宗教與地方人情，將媽祖信仰融入課程中，被選為「實作訓練」案例分享學校，師生皆感振奮。

大甲高中雖屬社區型高中，善用普通科與職業類科學群，近年來著力於開發及試行新課綱相關課程，課程設計以學生學習為中心，實施探究式及自主式的教學活動，讓學生能透過實作課程及體驗活動。

學生邱玟儒說，拍攝跟著媽祖行腳的紀錄片，為取得好角度，險被蜂炮炸傷，體會畫面取景的艱辛。另名學生朱程瑋表示，實際動手拼裝巴克球要考慮組裝角度，非如想像般簡單，經過數次失敗後才成功。

大甲高中蕭建華校長指出，大甲高中因應新課綱所做的準備，除了由校長做課程及教學領導，主動申請通過高中優質化前導計畫外，更積極組織教師社群，希望老師一同發展跨領域課程。

大甲高中近期獲全國科展獲第2名，教育部綠色化學獎獲金質獎，媽祖行腳微電影甄選榮獲特優等，都驗證了學校在實作應用領域中的傑出表現。

「小地方大文化課程」透過資料蒐集與實地踏察，讓學生親近地方文化，屬於靜態的觀察；「紀實文學課程」則先訓練學生採訪、攝影、剪輯的技能，培養學生觀察的視角，再透過3月媽祖行腳的活動，從動態的角度著手，此實作學習與運用均為結合在地特色的課程，獲得教育部的肯定推薦。