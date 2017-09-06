嚴懲惡意排汙水 環保署打算重罰30億

2017-09-06 19:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕未來惡意排汙水可能會遇上史上最高罰金！有鑑於近來水汙刑事判決不符民眾期待，更難以嚴懲不法廠商，環保署預告將修水汙染防治法，一舉將排放廢汙水而致人於死、重傷者，從最高罰金從3億提高到30億，今公聽會中有業者代表就憂心怕罰得太重。

2014年日月光偷排廢水事件引起社會關注，但依據水汙法最後僅罰60萬元，引起輿論譁然，環保署前年修正相關法規，增訂包括話放流水管制項目、刑責及罰金提升、不法利得追討、鼓勵檢舉不法，以及相關資訊公開透明等。這次修法則是為了進一步針對水汙染達到嚴懲效果，大幅提升相關罰金及刑度，並配合立法院的提案，將注入地下水採許可行為人制刪除，並增加水汙染防治費的支用項目等。

目前水汙法針對排放廢污水，有害物質超過規定，因而致人於死者，汙染行為人可判無期徒刑7年以上有期徒刑，罰金最高可達3000萬元，而其法人或自然人更可罰到10倍，最高達3億元。這次修正除了維持刑度，罰金一舉提升到300萬以上、3億以下，且原可罰法人、自然人的10倍條文仍然不變，因此最高罰金達到30億元。

若違法排放廢汙水致人於重傷部分，刑度從3至10年提高到5至12年，罰金從2500萬元以下提高到200萬元以上、2億元以下；致疾病或環境汙染者，刑度從1至7年，提高到3至10年，罰金同樣提高，從2000萬元以下，提高到100萬元以上、1億元以下。

未來汙水處理過也不准注入地下水體

至於原先規定，汙水經過處理達到一定標準，且不含有害健康物質，取得許可後可以注入地下水體。此許可制規定在本次修法中遭到刪除，意即汙水皆不能注入地下水，只要違反就處以停工及6萬到600萬元罰鍰。

今日公聽研商會中，有業者代表主張某些污染行為是因員工操作不當等疏失造成，企業要被罰這麼多實在很重，希望環保署可以再考量罰則。不過會議主席環保署水保處長葉俊宏則認為，此條款是針對惡意排放者，何須擔心。相關修法內容將先送行政院會，希望本會期立院能審議通過。