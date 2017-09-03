澄清湖旁濕地擬當停車場 鳥友說不

澄清湖旁濕地擬當停車場，鳥友串連爭取續留。（記者黃旭磊攝）

2017-09-03 16:05

〔記者黃旭磊／高雄報導〕澄清湖旁鳥松濕地擬被收回，由地主另做他用，鳥友串連爭取續留。

內政部營建署本月起進行濕地評定作業，原鳥松濕地公園地主自來水公司，確定提案反對劃入濕地，由於水公司曾提案闢建大型停車場，對此，高雄市野鳥學會、台南拍鳥俱樂部匯集20個團體上百份陳情書，爭取濕地續留。

鳥松濕地位於澄清湖西南方，佔地3.8公頃，於民國89年啟用，96年被內政部營建署國家重要濕地評選為「地方級」濕地，106年由高雄市政府106年提案「鳥松暫定重要濕地分析報告書」，匯集瀕危大安水簑衣等180多種植物、一級保育類黃鸝、二級保育類水雉、鳳頭蒼鷹等野留鳥。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海說，濕地從前高雄縣長余政憲時代催生，已成為市民親近自然界重要據點，水公司曾提案反對，並規劃為停車場，事實上，濕地保育法內規定「明智利用」，准許地主照原用途使用，建議水公司與生態共生，不要見「濕地」就堅持反對。

水公司第七區管理處副理洪文正說，不同意原址納入濕地，至於闢建停車場為先前規劃，不確定是否實施。

「地方級暫定國家重要濕地再評定作業」說明會將於9月6日（三）上午10點，於鳥松區公所舉辦，鳥友號召民眾聲援，或填寫陳情書，於9月10日前寄到內政部營建署城鄉發展分署。