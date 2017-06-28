直飛韓國大邱 省錢好康看這裡

台北市副市長陳景峻（右2）等貴賓舉杯祝酒歡迎大家到台北旅遊、觀賞世大運（台北市觀傳局提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2017-06-28 21:36

〔記者周彥妤／台北報導〕2017台北世大運即將於8月登場，世大運聖火今傳至韓國大邱廣域市，下午由啟明大學出發，抵達終點當地最熱鬧的市中心大邱百貨。為慶祝世大運在即，台北市政府更推出「大邱限定」FUN TAIPEI旅遊專案產品，不僅花小錢就能輕鬆玩台北，還可獲得由插畫設計師操刀的精美紀念品。

觀傳局今晚於當地諾富特國賓酒店舉辦「FUN TAIPEI 台北世大運觀光之夜」，台灣虎航商務長黃世惠受邀出席，與北市府攜手推出「大邱─台北直飛旅遊」專案，單程含稅價只要約新台幣1800元起。另外，台灣虎航也與韓國最大的兩家旅行社 Hana Tour 及 Mode Tour 合作，限量推出2000套4天3夜機加酒產品優惠，平均起價約新台幣1萬2000元起，包含來回機票（含行李含稅金）、飯店住宿（含餐食）、旅遊保險等，除結合各種價位選擇的市區，亦推出世大運特約旅館喜來登飯店、慶泰大飯店、三德大飯店、歐華酒店等專案。

觀傳局表示，購買此項專案產品可獲得由市府發行的知名插畫家強雅貞設計的旅行手札紀念組，獨享美食、購物、世大運特約旅館等21家優質商家總價值超過4萬元的優惠。凡7月1日至9月30日期間來台北的韓國旅客，憑護照及登機證，即可至台北捷運「101 / 世貿站旅遊服務中心」免費兌換限量贈送的台北雙層觀光巴士4小時免費體驗券及觀光巴士插畫設計悠遊卡，搭乘桃園機場捷運再享兩人同行一人免費。

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