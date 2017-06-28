71新制上路 北市不動產登記免附印鑑證明

台北市不動產登記印鑑證明至今已實施65年，今年7月1日起，台北市全國率先推出辦理不動產登記可不再檢附印鑑證明，讓制度即將走入歷史。（記者鍾泓良攝）

2017-06-28 12:16

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市不動產登記印鑑證明至今已實施65年，今年7月1日起，台北市全國率先推出辦理不動產登記可不再檢附印鑑證明，讓制度即將走入歷史。地政局表示，台北市全國首創使用高科技數位印鑑比對系統，透過連接民政資料庫，減少資料重複建置成本，預估可以節省每年民眾往返戶政事務所申請核發印鑑證明時間6萬小時，節省民眾洽公的交通、薪資、規費成本約987萬元

此外，北市48.25%的土地為公有土地，台北市地政局於104年1月起全面清查本市閒置公有空地，並推出「台北地政雲」系統中納入「公地查詢」功能，訂於下月上線，提供各界查詢台北市轄區各類公有土地資料，包含現在的管理機關，有助於活化閒置公地、促進公地利用。

地政局表示，公有土地占台北市土地面積近一半，但一般民眾不易取得公有土地資訊，在開放政府之理念下，地政局於「台北地政雲」提供台北市約15萬筆的公有土地資訊，除涉有敏感性資料或有其他特殊情形外，都上網公布。

根據地政局資料，位於市中心的中正區、中山區、大安區、松山區、信義區，公有土地皆占比其行政區面積超過50％，前3名的中正區、中山區、大安區更超過60％，主因中央政府機關所在行政區，或是取得公有土地興建之公共設施較為完善所致。