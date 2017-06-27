「台歐盟未來產業活動」 政委與環署長率逾百人參與

2017-06-27 02:04

〔記者陳炳宏／台北報導〕行政院政務委員鄧振中與環保署長李應元，率領超過110名政府、研究機構、公協會及廠商代表，於6月26日至27日出席於比利時布魯塞爾舉辦之「2017年台歐盟未來產業活動（2017 EU-Taiwan Event on Industry of the Future）」。環保署表示，此為近年來我政府訪問歐盟最大規模經貿代表團，顯示政府及民間企業對雙邊經貿關係的重視，並對雙方近一步合作持高度期待。

環保署表示，26日鄧振中、李應元、與歐盟執委會成長總署代表，共同主持台歐盟產業對話會議，雙方各自簡報重點產業發展政策，其中歐方指出，其優先產業政策包括促進單一巿場整合、進行改革以提升競爭力、發展數位產業及推動循環經濟等。

我國則由鄧振中說明我國產業聚落發展現況及政策，另為驅動臺灣下世代產業成長，我政府正全力推動5加2創新產業，包括推動機械產業升級，發展人工智慧、自動駕駛等物聯網智慧應用，推動太陽光電、風力發電等綠能科技，發展具循環經濟理念的綠色創新材料產業等，希望在這些產業促成與歐盟業界更緊密之合作關係。

李應元也說明，台灣在世界排名前三名資源回收的基礎下，有效推動循環經濟，針對廢棄物資源化、產業價值鏈結、循環經濟專區、產業循環轉型商機做完整說明，包括為台灣訂定2020年資源回收達61%目標，自2011至2022年資源生產力可由42.5元/公斤達到65.8元/公斤，年平均成長為4.1%的目標，相較於世界排名第一的奧地利（3.4%）及第二的德國（2.7%），更有企圖心，希望能在2022年，把台灣打造成亞洲的循環經濟熱點。

李應元表示，就循環經濟回應歐盟政策共識，希望未來台歐盟在塑膠轉型、廚餘再利用、廢電子關鍵貴金屬回收、生質物料利用及營建廢棄物管理等五大領域將有合作潛力。

據悉，今年產業對話會議討論議題，還包括台灣在機器人、大數據、物聯網、雲端科技及智慧健康等領域發展情況與商機，及台灣加入歐洲經貿網之成果與未來商展規劃。

歐方則簡報全球衛星定位系統（GNSS） 及「歐盟科研架構計畫」（Horizon2020），由於推動產業轉型、升級及創新，是台灣政府經濟政策主軸，雙方也盼未來探討在關鍵增能技術、5G及微奈米電子科技等領域，能有進一步的合作機會。

而個別產業部門的活動聚焦，則在於循環經濟、5G與智慧機械等部門，6月27日則將由環保署、經濟部技術處及工業局，分別與歐盟執委會成長總署，及資通訊網絡暨科技總署，合辦三場與歐盟各部門個別的研討會，並安排B2B及B2C企業媒合會活動。