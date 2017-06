「台歐盟未來產業活動」 政委與環署長率逾百人參與

2017-06-27 02:04

〔記者陳炳宏/台北報導〕行政院政務委員鄧振中與環保署長李應元,率領超過110名政府、研究機構、公協會及廠商代表,於6月26日至27日出席於比利時布魯塞爾舉辦之「2017年台歐盟未來產業活動(2017 EU-Taiwan Event on Industry of the Future)」。環保署表示,此為近年來我政府訪問歐盟最大規模經貿代表團,顯示政府及民間企業對雙邊經貿關係的重視,並對雙方近一步合作持高度期待。

環保署表示,26日鄧振中、李應元、與歐盟執委會成長總署代表,共同主持台歐盟產業對話會議,雙方各自簡報重點產業發展政策,其中歐方指出,其優先產業政策包括促進單一巿場整合、進行改革以提升競爭力、發展數位產業及推動循環經濟等。

我國則由鄧振中說明我國產業聚落發展現況及政策,另為驅動臺灣下世代產業成長,我政府正全力推動5加2創新產業,包括推動機械產業升級,發展人工智慧、自動駕駛等物聯網智慧應用,推動太陽光電、風力發電等綠能科技,發展具循環經濟理念的綠色創新材料產業等,希望在這些產業促成與歐盟業界更緊密之合作關係。

李應元也說明,台灣在世界排名前三名資源回收的基礎下,有效推動循環經濟,針對廢棄物資源化、產業價值鏈結、循環經濟專區、產業循環轉型商機做完整說明,包括為台灣訂定2020年資源回收達61%目標,自2011至2022年資源生產力可由42.5元/公斤達到65.8元/公斤,年平均成長為4.1%的目標,相較於世界排名第一的奧地利(3.4%)及第二的德國(2.7%),更有企圖心,希望能在2022年,把台灣打造成亞洲的循環經濟熱點。

李應元表示,就循環經濟回應歐盟政策共識,希望未來台歐盟在塑膠轉型、廚餘再利用、廢電子關鍵貴金屬回收、生質物料利用及營建廢棄物管理等五大領域將有合作潛力。

據悉,今年產業對話會議討論議題,還包括台灣在機器人、大數據、物聯網、雲端科技及智慧健康等領域發展情況與商機,及台灣加入歐洲經貿網之成果與未來商展規劃。

歐方則簡報全球衛星定位系統(GNSS) 及「歐盟科研架構計畫」(Horizon2020),由於推動產業轉型、升級及創新,是台灣政府經濟政策主軸,雙方也盼未來探討在關鍵增能技術、5G及微奈米電子科技等領域,能有進一步的合作機會。

而個別產業部門的活動聚焦,則在於循環經濟、5G與智慧機械等部門,6月27日則將由環保署、經濟部技術處及工業局,分別與歐盟執委會成長總署,及資通訊網絡暨科技總署,合辦三場與歐盟各部門個別的研討會,並安排B2B及B2C企業媒合會活動。