醫訊》搶攻失智醫療大餅 南投及竹秀輸人不輸陣！

衛福部南投醫院「失智照護門診」今揭牌儀式後展開運作，南投市長宋懷琳（第1排左5）等人也到場共襄盛舉。（記者謝介裕攝）

2017-06-26 20:32

〔記者謝介裕／南投報導〕輸人不輸陣！

衛福部南投醫院不讓竹山秀傳醫院專美於前，今日搶先一步舉辦「失智照護門診」揭牌儀式，除設置失智專區病房以外，也將提供「1次就醫、多科會診」的整合式服務，彼此較勁意味濃厚，縣府衛生局說，還好2醫院並非意氣之鬥，而是善性競爭，也可望提供失智患者更好的醫療水平。

南投縣人口老化排名全國第3，初估失智人口約8000人，但失智症初期，老人家的健忘是正常老化現象?還是疾病造成的?令人難以清楚分辨，更凸顯失智照護的重要性。

竹山秀傳醫院係名間鄉以南5個鄉鎮中唯一的大型醫院，也標榜是經衛福部審查通過「南投縣唯一失智症共同照護中心」，且將在27日辦理揭牌活動，怎料，今日南投醫院新設的「失智照護門診」，便在南投市長宋懷琳等人見證下揭牌開始運作，係單純時間上巧合?還是有互別苗頭的意味?耐人尋味。

南投醫院院長洪弘昌表示，南投市民若不舒服，一定會就近在南投醫院就醫，不太可能捨近求遠到竹山秀傳醫院，也顯示因地理環境彼此醫療市場是有區隔的，辦理「失智照護門診」揭牌活動，絕無針對性，並強調，失智症患者常合併多重疾病，遂增設失智整合照護專區，包括神經內科、身心科、內科等科別專科醫師一同會診，大大減少病友就醫的不便。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍指出，失智症好發於老年人，係一種侵犯腦部且記憶功能會逐漸退化的疾病，儘管外表看起來與一般人沒兩樣，但因腦部功能受損，各方面也多會出現障礙，但因多數民眾常以「老人囝仔性」視之，致忽略就醫的重要性，在此前提下，該醫院「失智症共同照護中心」也將社區居家與長期照護納入其中，涵蓋層面遠較失智門診更廣也更加多元。

南投縣衛生局長黃昭郎說，失智症也算是文明病的一種，南投醫院「失智照護門診」著重在醫院診療；竹山秀傳醫院「失智症共同照護中心」，則是延伸至社區，各有特色，也希望藉由彼此善性競爭、互動，善盡守護鄉親健康職責。