台東大武飆37.8度 刷新今年全台最高溫紀錄

2017-06-22 12:50

〔記者蕭玗欣／台北報導〕好熱!今天太平洋高壓持續增強，加上西南風加持，今天台東大武中午12點11分高溫已飆到37.8度，刷新今年全台最高溫紀錄，今天第二高溫則是嘉義35.4度及台北35.3度。

氣象局表示，今天各地高溫都有33度以上，且環境為吹西南風，台東、大台北及嘉義地區都容易產生高溫，提醒民眾要適時補充水分，預防中暑。

氣象局表示，未來一週全台都是高溫炎熱的天氣，大台北、宜蘭及花蓮地區容易出現短暫雷陣雨，山區也有局部雷陣雨發生機率。