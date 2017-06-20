年改衝擊高教人才？教育部擬加薪、設研究公司攬才

2017-06-20 16:03

〔記者林曉雲／台北報導〕上週數位頂尖大學校長發出公開信，擔心年金改革對高教留才攬才有所衝擊。教育部政次姚立德今天表示，善用教育部的現有資源，減少對留才攬才的衝擊，107年高教深耕計畫，將以前頂大、教卓及典範科大各留10％經費作為彈性薪資，高教深耕計畫加碼到20％作為彈薪留才攬才經費，教育部評估不會排擠用於教學研究的經費，高教深耕計畫規模比之前頂大等3個計畫加總還要多蠻大比例。

姚立德表示，薪水雖是安身立命所需，但大學教師另有一個特質，他們同時在意是否有好的研究環境，是否能一展抱負，教育部有兩個作法，一是配合科技基本法，用研究成果技轉或設立公司，科技基本法已完成立法，教育部會訂定配套措施，讓各大學能確實掌握科技基本法新制，研究做得好的老師能透過技轉或成立公司，間接增加收入。

姚立德也表示，教育部也在政務委員吳政忠的指導下規劃，老師如有研究成果要技轉是適用科技基本法，但有一部分老師是研究能力很好，但無法做研發技轉，教育部打算讓老師在學校設立「研究服務公司」，留住優秀的研究生，和老師一起提供研究服務，一方面提供施展抱負的舞台，一方面也增加收入，教育部會給他們很多的經費。

姚立德也坦承，無可厚非，就像校長們的擔心，年金改革有可能讓人才，尤其是國外人才回到我國任教意願降低，因此除了留才攬才，另要培才，增加公費留考及留學獎學金的人數，這些人有回國服務的義務，如此可增加一部分人才回國服務的人數，預估應有蠻顯著的人數回到大學。

另與全世界排行前50大的大學簽約合作，教育部出一半經費，對方出一半經費，把台灣優秀的人才送去讀博士；針對大學有一部分老師很年輕，為增加他們的國際視野，對博士後研究人員，與國外知名大學合作，送這些博士後研究與世界知名大師，做一年不等的短中期研究，以增加研究能力。

姚立德舉例，例如有些民間公司發展人工智慧，老師提供相關研究服務；另有些老師的民調能力很好，有公司想對產品做市調，這些老師即可提供市調服務，在學校內設立研究公司，學校、老師或學生都可有股份，目前即有類似作法，例如世新大學即設有民調公司。