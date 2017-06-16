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無尾熊寶寶表兄弟滿週歲 搬宿舍個性竟大轉變

原本個性大方的無尾熊「奇奇」（右）竟變得膽小怕生，內向的「蒂蒂」（左）卻成為社交達人。（台北市立動物園提供）

2017-06-16  12:55

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園無尾熊寶寶「奇奇」、「蒂蒂」將滿週歲，為讓無尾熊媽媽「Q妹」、「Emily」妥善休息，保育將奇奇、蒂蒂這對表兄弟移往「男生宿舍」展開獨立新生活，動物園表示，原本個性大方的「奇奇」，變得膽小怕生，內向「蒂蒂」卻成了社交達人，個性大轉變的牠們時而互拉毛髮、時而擠在一起入睡，模樣相當逗趣。

動物園表示，無尾熊寶寶個性翻轉，原來是因為無尾熊媽媽育幼模式差很大，曾有育幼經驗的「Emily」帶「蒂蒂」時採取「放縱」模式，讓「蒂蒂」想去哪就去哪，偶而還會找阿姨「芙蓉」玩。

首次育幼的「Q妹」凡事都謹慎小心，就算「奇奇」的體型已經很大了，仍舊將「奇奇」背在身上「趴趴走」，不同的育幼模式，導致無尾熊寶寶個性悄悄轉變。

無尾熊媽媽往往也因為育幼，導致體重下降，動物園考量「Q妹」及「Emily」需要妥善的休息，「奇奇」、「蒂蒂」也具備獨立生活的能力，保育員決定將兩隻可愛的表兄弟移往無尾熊二館「男生宿舍」展開新生活。

移欄時無尾熊媽媽「Emily」淡定的目送「蒂蒂」離開，「Q妹」則是不斷的想要上前阻止保育員。來到新環境的「奇奇」顯得相當不安，頻頻發出叫聲呼喚媽媽；相對沉穩的「蒂蒂」則是馬上開始探索新環境，不一會兒，馬上開吃！

動物園表示，兄弟倆有時還會調皮地互拉對方毛髮，一起探索新環境的樣貌超級可愛。喜愛無尾熊的民眾，可以到無尾熊二館碰碰運氣，說不定就能遇到出來曬日光浴的小兄弟喔！

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  • 小無尾熊「奇奇」（右）和「蒂蒂」（左）即將滿週歲，移往「男生宿舍」展開獨立新生活。（台北市立動物園提供）

    小無尾熊「奇奇」（右）和「蒂蒂」（左）即將滿週歲，移往「男生宿舍」展開獨立新生活。（台北市立動物園提供）

  • 在「蒂蒂」（左）溫馨的陪伴下，「奇奇」（右）的不安逐漸消退，不久後便沉沉睡去。（台北市立動物園提供）

    在「蒂蒂」（左）溫馨的陪伴下，「奇奇」（右）的不安逐漸消退，不久後便沉沉睡去。（台北市立動物園提供）

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