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桃市推「凍卵營養金補助」挨批宣傳費高 婦幼局：非僅用於宣傳

桃園市去年起開辦「凍卵營養金補助」。（資料照，桃市府提供）

桃園市去年起開辦「凍卵營養金補助」。（資料照，桃市府提供）

2024/04/14 15:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市去年起開辦「凍卵營養金補助」，但連續2年的預算編列，都是宣傳費高於補助費，今年更達2倍，合理性備受質疑；桃園市婦幼發展局解釋，宣傳費是放在一般事務費中，包含衛教宣導、行銷等等，並非僅用於宣傳，考量政策立意良好，今年將規劃透過捷運、台鐵車廂站體、海報等多元管道宣傳。

議員張曉昀表示，凍卵營養金補助是市長張善政的重要政見，但去年所編列的補助費預算400萬元，衛教宣導及行銷活動等業務相關費用預算為544萬元，今年相關費用預算加碼到611萬元，補助費用預算卻只有320萬元，今年補助費用不升反降、行銷費用卻未降反升，這樣合理嗎？

議員謝美英指出，此計畫去年編列補助費預算400萬元，衛教宣導及行銷等預算544萬元，補助費比行銷費低，豈料，今年差距更大，衛教宣導及行銷預算加碼到611萬元，補助費用預算卻降到320萬元，有本末倒置之疑，婦幼局在政策思考、預算編列上，應該務實且讓民眾有感。

婦幼局說明，凍卵營養金補助計畫，去年預算編列1000萬元，包含一般事務費544萬、臨時人員酬金56萬、獎補助費400萬，今年編列931萬7750元，包含獎補助320萬、一般事務費611萬7750元；而桃園市自去年4月17日開辦凍卵營養金補助，並追溯至去年1月1日，今年新增AMH檢驗補助1000元，將依實際執行情形進行補助，補助費用由編列中的獎補助費支應，不足部分將從一般事務費支用。

婦幼局回應，一般事務費用途包含衛教宣導、行銷、郵資、臨時人員勞健保費自付款、醫院管理及行政庶務費等相關費用，並非都用於行銷宣傳，去年實際使用於行銷費僅51萬4000元，今年一般事務費用編列611萬7750元，考量政策立意良好，將規劃透過捷運、台鐵車廂站體、海報等多元管道宣傳，其餘亦將協助支應用於醫院管理、臨時人員酬金及其他行政支出，今年截至3月底已執行57萬3687元。

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