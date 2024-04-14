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浪子回頭備蘿蔔糕供大甲媽香客食用 鎮瀾宮廁所沒水急壞信眾

大甲鎮瀾宮在遊覽車停車場準備了大量點心，供香客食用。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮在遊覽車停車場準備了大量點心，供香客食用。（記者歐素美攝）

2024/04/14 15:08

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香回鑾，今天下午近2點時，鑾轎已進入外埔區，鎮瀾宮一早即出動大批志工，在遊覽車停車場備辦炒麵、炒米粉等點心，還有200台斤的湯圓，供應香客食用，許多民眾也發願準備了知名的蘿蔔糕、狀元糕、涼麵、貢丸等各式點心，與民眾結緣，大甲街區四處熱鬧滾滾。

另大甲鎮瀾宮今天擠滿進香民眾，但廟內廁所礙水管破裂缺水，一至三樓的廁所皆沒有水可用，有些民眾憋不住，沒水還是要上，有的則轉往大甲第一公有市場等公廁，公廁到處大排長龍；鎮瀾宮表示，廁所不知何原因沒水，已請水電工人前來檢修。

大甲媽今天回鑾，預計子時返回鎮瀾宮安座，一早大甲街上就充斥進香人潮，在地商家紛紛準備各種點心，在路邊隨喜，與民眾結緣，鎮瀾宮也動員大批志工，在遊覽車停車場準備了炒麵、炒米粉等點心，還有200台斤的湯圓，供香客食用。志工表示，清晨6點就到場備料煮食，無限量供應，預計要煮到晚間7、8點才收攤。

菩伈生命禮儀社副總陳華惟等也率領近10名員工，到場設置點心攤，供應1200份十一刀蘿蔔糕及2100份酸痛貼布，當場發送給民眾，現場大排長龍。陳華惟表示，自己年輕時個性較衝，曾被捅十一刀，在醫院靠著葉克膜3天才救回一命，從此懸崖勒馬，創立十一刀蘿蔔糕，7年前並發願回饋社會，開始在大甲媽回鑾時，在大甲區三民路設點心攤，供應點心給隨大甲媽進香的民眾食用，略盡棉薄之力。

菩伈生命禮儀社設點心站，準備了1200份蘿蔔糕供往來民眾食用。（記者歐素美攝）

菩伈生命禮儀社設點心站，準備了1200份蘿蔔糕供往來民眾食用。（記者歐素美攝）

大甲第一公有市也準備了一車的鳳梨，現場宰殺供應民眾食用。（記者歐素美攝）

大甲第一公有市也準備了一車的鳳梨，現場宰殺供應民眾食用。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮準備了200台斤的湯圓要供回鑾的香客食用，大批志工清早六點就開始忙碌煮食。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮準備了200台斤的湯圓要供回鑾的香客食用，大批志工清早六點就開始忙碌煮食。（記者歐素美攝）

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