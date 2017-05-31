鬆綁外籍生來台實習 陳添枝：不會假實習真工作

2017-05-31 18:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院本會期今天最後1天，立院經濟委員會下午審查行政院版「外國專業人才延攬及僱用法」草案，擬開放延長外國專業人才來台求職及外籍生來台實習年限，引發疑慮。多名立委會中質疑，草案鬆綁外國人來台實習規定，恐大開低薪白領外勞後門，國發會主委陳添枝對此回應，沒有「假實習、真工作」的問題。

政院草案規定，外國專業人才擬在我國從事專業工作，須長期尋職者，得向駐外館處申請核發簽證，總停留期限最長為1年。此外，凡就讀於指定國外大學校院的外籍生或畢業不超過2年之外藉畢業生，經許可，可到我國學術研究機構從事專門或技術性的實習活動最久1年，但部分專業領域如科學、科技、工程、數學者，最長可停留2年。

民進黨立委林淑芬質詢表示，不反對延攬真正的外國專業人才，但政院草案19、20條，明顯是國發會要藉修法開放「假實習、真工作」，是開放低薪白領外勞條款，且草案對實習之產業範疇全面開放，薪水如何規範？「到底是攬奴才、還是攬人才？」修法對於就業市場衝擊，立委不能空白授權。

陳添枝回應，為避免國人疑慮，外籍新鮮人申請來台實習有設立嚴格的資格條件及查核項目，包括工作要有專門性、技術性等，沒有「假實習，真工作」的問題。

陳添枝表示，實習生一定有教育目的，比如讓台積電延攬美國優秀的大四、碩一或大學畢業學生，來台做3個月，讓其專業知識成長；目前台灣每個產業都缺人才，產業沒有共同標準，實習幾個小時就要給適當報酬。

民進黨立委邱志偉則指出，攬才基本條件應是先做留才，但台灣低薪結構仍沒解決，質疑能否透過專法留住外國高階專才？

陳添枝回應，若通過修法，針對外國高階人才來台，期望每年能增加5%至10%，主要也盼能留住高階人才，幫助台灣產業，他也坦承「現在很難用薪水跟它（其他國家）拼，所以要用非常優良環境及平價費用來吸引。

此外，會議開始時，立委就因程序問題爭吵不休。林淑芬於程序發言要求將草案退回，改由經濟、衛環、教育委員會聯席審查。同黨立委邱議瑩對此不滿，反批林淑芬為何從頭到尾不在黨團會議或其他會議表示意見？兩人數次爆發爭執。

國民黨立委王惠美、時力立委徐永明也要求聯席審查、相關部會提出就業衝擊評估。經休息協商，會議主席、召委高志鵬宣布，將依職權報請院會決定與其他有關委員會開聯席會議，今會議僅做詢答，未進入逐條審查。