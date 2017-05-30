新北「歸漁返鄉」推動產業新生 3團隊獲選

2017-05-30 17:19

〔記者何玉華／新北報導〕新北市返轉農學堂─歸漁返鄉企劃書甄選結果出爐，獲選的3組團隊分別是「嘿！達人」、「 卯澳社區發展協會」及「鮮物本舖」，農業局希望與專家、消費者、 產業四方相互合作，利用現有政府資源及透過外在產業媒合， 吸引消費者進入產地消費，再造地方產業新生。

「歸漁計畫」吸引6組團隊投入，農業局長李玟說，為了持續鼓勵所有在地創業團隊轉型，除了前3名獲得獎勵生活學習金外，也會持續提供所有團隊業師陪伴的專業輔導建議， 市府也會不定期會同到現場訪視創業及轉型進度。

「嘿！達人」規劃網路平台讓在地達人如養殖傳統產業、或自行車旅遊達人的遊程產品上架，評估缺的是宣傳及媒體行銷，「歸漁計畫」特別邀請具休閒旅遊行銷推廣、生態調查經驗的戶外運動雜誌總編輯左承偉輔導；「鮮物本舖」主推親子團深入養殖場體驗貢寮鮑養殖過程，與在地福連國小的校長施智元合作，規劃親子教育的體驗遊程。

「卯澳社區發展協會」希望社區注入新鮮活力，邀請遊客欣賞卯澳社區獨有的歷史建物石頭屋、 社區共餐及漁村特色體驗活動，因此邀請精於農村再生、綠色建築的環境設計學院建築及都市設計學系助理教授江益璋輔導， 為卯澳社區找出獨一無二的歷史味道。