家扶大學生為癌童說故事 歡度端午節連假

2017-05-27 13:17

〔記者洪定宏／高雄報導〕參加北高雄家扶中心「青年自立釣竿方案」的13名大學生，特別安排端午節連假的第一天，到高醫大附醫兒童癌症病房，為無法返家過節的癌童講故事、陪他們玩遊戲，歡笑聲不斷。

「青年自立釣竿方案」成員為接受扶助的大學生，方案內容包括理財、體驗教育、人際探索、自我認識等課程，然後設計溫馨的關懷活動，回饋社會。

嘉南藥理大學餐飲管理系三年級學生黃詠聰表示，他3歲喪父後，開始接受扶助，大學一年級開始參與北高雄家扶中心回饋社會的活動，從最簡單的協助發放物資，到目前規劃活動，覺得很有意義與價值感。

這13名大學生分佈北、中、南、東部，平常透過網路聯繫，再約時間回高雄詳細討論，終於促成這次與癌童共度端午節的活動，感受到小朋友與病魔搏鬥的生命力，激勵他們更要力爭上游，不因家庭經濟困境而喪志。

癌童「小多」僅4歲半，今年2月底因高燒不退，到醫院檢查，竟然確診為罕見血癌，整整3個月無法返家，遑論回幼兒園上課；母親辭掉工作，24小時陪她，也只回家過1次。

小多媽媽表示，每次有社團到兒癌病房辦活動，女兒都好高興，很專心與大哥哥、大姊姊互動，玩得不亦樂乎，但她必須承受服用標靶藥物產生的後遺症，更要防範任何可能的感染。