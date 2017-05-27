台東國三生髮藝美妝技藝精湛 全國賽表現亮眼

2017-05-27 09:50

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣國三技藝班參加2017台灣國際盃髮藝美容美睫美甲造型競技大會，在青少年組中成績大放異彩，共獲得1冠軍、1亞軍、1季軍、1殿軍、12特優的佳績，並獲得大會競賽總錦標特優獎。

台東國三技藝班由公東高工指導，包括新生國中、東海國中、寶桑國中、知本國中、大王國中、鹿野國中、都蘭國中、賓茂國中等國中學生，由美容美髮科主任鍾婷文帶領，參加「2017年台灣國際盃髮藝美容美睫美甲造型比賽」，與1千5百多位參賽選手分別來自韓國、馬來西亞、中國及全國各地的國高中職學生競爭。

比賽項目分為美睫造型設計、紋繡眉組、影視特效、造型手工皂、美甲彩繪2D與3D平面及立體造形的創意、新娘秘書、髮型編梳、整體髮妝造型、配飾設計、纏花飾品組、6D美睫組等組別。

鍾婷文表示，台東縣國三技藝班家政職群有16件作品獲獎，成績優異，也證明台灣後山髮型美容與美甲技術教育，與業界時尚美學完全接軌可媲美時代流行趨勢。

這次又以美學造型的設計參加國際創意紙圖整體造型，讓國際評審老師對台東後山孩子的創意美學刮目相看。

台東得獎的獎項名單如下：

冠軍－王靖寧，都蘭國中；亞軍－謝心榆，新生國中；季軍－楊子萱，東海國中；殿軍－巴瑋涵，大王國中。

特優－劉芊佑，新生國中；張艷慈，新生國中；潘筱軒，新生國中；楊智鳳，東海國中；陳威，賓茂國中；高尤彥，賓茂國中；偕芷瑜，寶桑國中；賴玟均，寶桑國中；林芃樺，知本國中；張鈴儒，大王國中；李亞崴，大王國中；張聖仁，鹿野國中。

獲獎學生中，都蘭國中王靖寧對整體美學造型設計，有自我獨特的想法與創意，極具吸睛的作品勇奪國際創意紙圖整體造型冠軍；新生國中謝心榆以細膩的設計風格，獲得亞軍；而殿軍大王國中學生巴瑋涵，才華洋溢、技藝精湛，他說，參與比賽是一種榮譽，也是一種自我挑戰的使命。