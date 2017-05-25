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龍潭歸鄉文化節週六登場 連4天交通管制

2017-05-25  13:13

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市「龍潭歸鄉文化節」即將於週六（27日）在龍潭區龍潭大池登場，將舉辦包括龍舟競賽、池畔音樂會、民俗技藝表演等活動，龍潭警分局規劃行人徒步區等交通管制措施，呼籲用路人配合。

龍潭歸鄉文化節27日到30日登場，包含龍舟競賽、池畔音樂會、民俗技藝表演、水舞、花火之夜等慶端午活動，警方估計可能吸引超過萬人湧入龍潭大池周邊，因此結合義警、民防、義交、婦女志工等協勤民力，規劃交通疏導措施。

警方說，28日下午8點到30日深夜12點，神龍路的龍元路到南龍路口間、龍元路的神龍路口到大池管理中心間，都規劃為行人徒步區，禁止車輛進出。

民眾開車前往龍潭區，警方建議將車輛停放在新龍路、聖亭路、中豐路的路邊停車格位，或龍華路第一停車場，另外，龍潭高中、凌雲國中也開放臨時停車，方便民眾參加「龍潭歸鄉文化節」。

龍潭警分局長林建宏提醒，活動期間人潮擁擠，民眾要格外注意財務的保管，貴重物品也不要留在車內，以免被偷掃興。

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  • 「龍潭歸鄉文化節」規劃行人徒步區，警方呼籲民眾多配合。（警方提供）

    「龍潭歸鄉文化節」規劃行人徒步區，警方呼籲民眾多配合。（警方提供）

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