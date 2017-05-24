發展艾草文創 龍潭高原里低碳又環保
2017-05-24 15:44
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭區高原里的特色產物是艾草，里長黃玉琴在里民服務處建築，廣植艾草成綠牆壁與綠屋頂，有效降低室內溫度，獲選參加桃園市政府環保局「低碳環保鄰里計畫」，黃玉琴說，艾草還能製作多種民生用品，如香皂、線香、醡醬，與「艾棗茶」等，一舉兩得。
黃玉琴說，艾草可防蚊、防蟲，對人體無害，還散發獨特的天然芳香，土地上若種植艾草，附近的蚊蟲還會明顯減少，她在里民服務處種植綠牆壁、綠屋頂後，不但蚊蟲減少、時時飄香，還能有效降低夏天室內的溫度。
高原里民們還用艾草研發出多項民生用品，包括香皂、線香、醡醬，以及獨特口味的「艾棗茶」，每次配合社區舉辦活動展售都大受歡迎，黃玉琴說，艾草填充在可愛的動物玩偶裡，就能防蚊驅蟲，已經成為居民最喜愛掛在床邊的可愛裝飾。
黃玉琴發展艾草文創、規劃綠色主題觀光，獲環保局肯定，局長沈志修說，高原里還要規劃要將部分田地改設為露營野餐區，以魚菜共生的環保工法建構完整的主題園地，並結合艾草風味餐、艾草景觀自行車道，打造「艾草風格輕旅行」的新選擇，令人期待。
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