老屋、老師傅、芒果樹 學童感受日治時代氛圍

學童專注跟著老師傅製作竹圍。（記者黃明堂翻攝）

2017-05-23 16:14

［記者黃明堂／台東報導］台東縣府執行台東舊街文創聚落發展計畫，將民權里40、42號宿舍稍微整修後，邀學童進老屋，感受日治時代氛圍。

民權里日治宿舍群有20多棟老屋，目前正由文化處陸續修繕活化，40、42號宿舍在微整修後，舉辦竹圍籬工作坊，請竹藝老師傅編竹圍，邀請東大附小美術班四年級的同學們參與，孩子們的嬉笑聲，給了老屋生命力，老師傅與新生代一起完成竹圍籬。

文化處說，學生在活動後寫心得報告，有人覺得大家就像個迷你版的竹器師傅，分工合作地完成竹圍籬。也有同學說走進老屋，發現老屋雖然沒有一般房子的漂亮，卻有一種讓人舒服的感覺。也有同學說好像搭時光機般，回到日治時期的感覺。

老屋絲絲神秘氣氛，也令學童們有點探險的刺激感。戶外的庭院深深吸引著他們，偶然吹來一陣風，屋頂咚咚作響，有的人已開始繃緊神經，原來只是芒果掉下來，同學們開心地大叫：「我要去撿芒果。」

學童們做完竹籬，還會細心地逐一檢查，發現沒綁緊，再次修正，認真的態度，令老師傅加碼傳授技藝，教他們做椅墊，示範竹架如何製作，如何在竹子上鑽洞、如何將竹子連結一起，技術純熟的老師傅還現場以電鑽鑽洞，讓同學們看的眼睛直盯，沒一會兒，他便完成了竹架製作。