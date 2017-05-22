4成酒駕違規是重犯 賀陳旦：罰責不夠
2017-05-22 14:58
交通部長賀陳旦今天下午出席「酒前酒後不開車 ＂愛＂安全回家」記者會。（記者蕭玗欣攝）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部今舉辦「酒前酒後不開車 ＂愛＂安全回家」記者會暨頒獎典禮，交通部長賀陳旦上台致詞表示，全國因酒駕直接死亡的人數近年來不斷減少，但酒駕違規被取締的件數卻不曾緩慢下來，去年取締酒駕違規12萬件，等於每個月就有1萬件，造成極大的社會成本，應該思考除了愛以外的方式，如日本的連坐政策就非常有效果。
據交通部統計，全國近3年發生酒駕傷亡事故1.9萬件，造成413人死亡、2萬4248人受傷，今年到4月為止傷亡事故1336件，造成20人傷亡、1631人受傷；比去年同期發生減少36.14%，死亡減少33.33%。但在取締酒駕違規件數及移送法辦件數，今年4月為止違規3萬4351件。移送法辦2萬227件；與去年同期相比取締件數增加4.65%、移送法辦件數減少1.91%。
賀陳旦表示，去年酒駕取締件數，有4成是重犯，除顯示自我要求不夠，另一個原因可能是交通部「嚇」的不夠，立委也多次要求應提高罰則，或採用連坐法來約束這些人；賀陳旦以日本6、7年前通過酒駕連坐法為例，該法通過後在日本實施效果非常好，每20人只有1人酒駕，和台灣450人就有1人酒駕相差甚遠。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 日本驚見台女奧客 怒嗆店員「不要廢話、妳滾」
- 故宮展櫃異常開門錄影畫面曝光
- 水中攝影家Yorko Summer 獲聘綠島海洋觀光大使
- 烏日高鐵特定區車禍多 當地居民：道路植草磚惹禍
- 竹子質輕又便宜 「竹肢足」設計奪雙冠
網友回應
熱門新聞
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 「活當，不是死當」小英執政週年民調52.41分
- 芳苑潮間帶 尖甲水虱吸食魚體
- 業成總座周賢穎：今年營收逐季成長
- 日本火車站廁所氣味太刺鼻 高中生送醫治療
- 馬刺陷絕境 勇士憂覆轍不鬆懈
- 結婚容易成悲劇 蘇有朋「開心比名份實際」
- 疑似進行軍事間諜行動 6名日本人被中國逮捕
- 19歲男當街露鳥、又搶手機 終被逮捕
- 沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步
- 卸任黨主席 洪秀柱的下一步…
- 高市議員籲引進主題樂團到亞灣 市府允努力辦理
- 老被《RM》班底叫本名好煩惱 宋智孝偷改名慘被笑
- 遭潑漆與親人決裂 名嘴胞妹譏諷「作賤自己」
- （獨家）許不了么妹淚憶豬哥亮 後台送糖「超和藹」
- 「死亡之牆」特技意外 汽車失控墜落砸死騎士
- 挺台參與WHA 友邦曾與世衛官員爆舌戰
- 94歲常楓嘆豬哥亮還年輕 2字形容豬式幽默
- Outside》世界第一篇用「科薩語」書寫的博士論文
- 昔批歐巴馬向沙國「低頭」 川普自打臉
- 急列暫定古蹟 育生醫院拆一半喊卡
- 自由廣場》特赦阿扁，免讓獄方為難！
- 免收費時段改來改去 交長：晚上就是要收費
- 79歲影帝不認老 坎城宣傳新片人氣超旺
- 奧斯卡影帝佛心來了 提醒車主快繳罰單
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US-Taiwan ties should be reoriented: Stephen Yates
- 被吳宗憲說「北七」 女星收拾玻璃心謝哥願意教
- 信開黃腔撇禁慾 盼愛女晚婚 狠頒禁愛令
- 鎖老舊？ 故宮銅器展櫃竟打開
- 台彩愛心財源億元得主 10年捐44億
- 金高恩人緣超好！男神偷偷捧場粉絲見面會
- 書劍集》就是政府的場子
- 阿扁不出席蔡有全追思禮拜 陳致中：父親無奈、遺憾
- 新台幣若出現獨漲 央行揚言強勢捍衛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Medical professionals rally for participation in WHA
- 新台幣早盤狂飆逾2角 升破30元大關
- 竹南火車站停車 前後站收費不同
- MLB》界外球「彈」太高被打中 光芒打者也嚇到（影音）
- 違停拒盤查 紗布男嗆聲襲警
- 首屆台灣國際打擊樂節大賽今開打
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：4成酒駕違規是重犯 賀陳旦：罰責不夠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分