4成酒駕違規是重犯 賀陳旦：罰責不夠

交通部長賀陳旦今天下午出席「酒前酒後不開車 ＂愛＂安全回家」記者會。（記者蕭玗欣攝）

2017-05-22 14:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部今舉辦「酒前酒後不開車 ＂愛＂安全回家」記者會暨頒獎典禮，交通部長賀陳旦上台致詞表示，全國因酒駕直接死亡的人數近年來不斷減少，但酒駕違規被取締的件數卻不曾緩慢下來，去年取締酒駕違規12萬件，等於每個月就有1萬件，造成極大的社會成本，應該思考除了愛以外的方式，如日本的連坐政策就非常有效果。

據交通部統計，全國近3年發生酒駕傷亡事故1.9萬件，造成413人死亡、2萬4248人受傷，今年到4月為止傷亡事故1336件，造成20人傷亡、1631人受傷；比去年同期發生減少36.14%，死亡減少33.33%。但在取締酒駕違規件數及移送法辦件數，今年4月為止違規3萬4351件。移送法辦2萬227件；與去年同期相比取締件數增加4.65%、移送法辦件數減少1.91%。

賀陳旦表示，去年酒駕取締件數，有4成是重犯，除顯示自我要求不夠，另一個原因可能是交通部「嚇」的不夠，立委也多次要求應提高罰則，或採用連坐法來約束這些人；賀陳旦以日本6、7年前通過酒駕連坐法為例，該法通過後在日本實施效果非常好，每20人只有1人酒駕，和台灣450人就有1人酒駕相差甚遠。

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