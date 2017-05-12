醫病》性格爆衝、騎車迷航 婦人罹「嗅溝腦膜瘤」
〔記者陳建志／台中報導〕南投一名廖姓婦人，過去頭腦精明，不需靠筆記本就能記下親朋好友電話，沒想到2年前開始，出現頭痛、記憶力衰退、脾氣暴躁，甚至兩度騎機車誤上國道，連親友都認錯，家人驚覺有異帶到醫院檢查，才發現腦中長了一顆已經像蘋果大小的「嗅溝腦膜瘤」，因壓迫到意識中樞才出現異常行為，醫療團隊經12小時的馬拉松手術，順利切除腦瘤恢復健康出院，家人都說是最好的母親節禮物。
這名59歲的廖姓婦人，家人表示過去性格溫婉，不但煮飯照顧家人三餐，還會幫忙接送孫子，尤其記憶力一級棒，親朋好友的電話都記得，彷彿是家人的行動電話簿，不過2年前開始，陸續出現頭痛、記憶力衰痛、手莫名抖動等症狀，尤其性格開始變得暴躁，甚至有2次騎機車不知不覺騎上國道6號，直到民眾發現通報才由員警護送下來，讓家人提心吊膽。
沒想到婦人情況越來越嚴重，上個月兒子結婚時，在婚宴現場舉止怪異，彷彿中邪一般，還把姐姐錯認為嫂嫂，讓家人驚覺事態嚴重，趕緊帶到亞大醫院檢查，經核磁共振檢查，赫然發現頭部長了一顆已經7公分大小，就像蘋果一般的「嗅溝腦膜瘤」。
亞大醫院院長，同時也是台灣顱底外科醫學會理事長許永信表示，該名患者腫瘤已佔了上顱窩空間的一半，因壓迫到意識中樞，才會出現頭痛、人格特質改變等現象，若不及時手術摘除，一至兩年內恐有生命危險。
許永信院長表示，因婦人的腫瘤位於頭顱深部，且被許多腦部組織、神經、血管包圍，手術過程需先取下眼眶骨，接著將腫瘤與神經剝離後摘除，再釘回眼眶骨，因手術精細且過程要十分小心，帶領神經外科團隊主治醫師楊道杰、廖黃逸、李建裕等人，歷經12小時手術順利取出腫瘤。
廖姓婦人經手術後恢復健康，本週順利出院，家人感謝醫療團隊，稱讚是最好的母親節禮物；許永信院長也提醒民眾，若出現不明原因頭痛、精神狀態改變、視力和嗅覺障礙等症狀，有可能腦部出現狀況，要趕緊就醫檢查，才能及時治療。
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標題：醫病》性格爆衝、騎車迷航 婦人罹「嗅溝腦膜瘤」
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