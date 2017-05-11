醫病》家長灌藥恐傷親子感情 藥師：小病痛可自癒

2017-05-11 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕春夏之交氣溫多變化，兒童容易感染咳嗽、流鼻水，不少家長過度緊張帶著小朋友掛急診、強行灌藥。藥劑師表示，兒童輕微感冒多可自行痊癒，不一定要強行服藥。

綜合媒體報導，香港藥學服務基金會一份調查指出，有80%的家長會因為孩子生病感到精神壓力，76%甚至因此失眠；若孩子生病卻不肯服藥，有20%的家長會選擇強行灌藥。

藥劑師蘇曜華指出，常看到家長帶著流鼻水的小朋友，到急診室或診所求診。蘇曜華表示，如果小朋友有輕微咳嗽或流鼻水的症狀，可以喝點蜂蜜水、或是用洗鼻鹽水清洗鼻腔，有助於舒緩不適，強行灌藥反而會損害親子關係。

不過藥劑師也提醒，1歲以下幼童免疫系統未發育完全，不宜服用蜂蜜；2歲以下幼童出現病徵時，應立即求診；2歲以上小孩若感冒症狀持續，或是出現發燒38度以上，也建議盡速就醫。