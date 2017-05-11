快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
醫病》家長灌藥恐傷親子感情 藥師：小病痛可自癒
2017-05-11 22:47
〔即時新聞／綜合報導〕春夏之交氣溫多變化，兒童容易感染咳嗽、流鼻水，不少家長過度緊張帶著小朋友掛急診、強行灌藥。藥劑師表示，兒童輕微感冒多可自行痊癒，不一定要強行服藥。
綜合媒體報導，香港藥學服務基金會一份調查指出，有80%的家長會因為孩子生病感到精神壓力，76%甚至因此失眠；若孩子生病卻不肯服藥，有20%的家長會選擇強行灌藥。
藥劑師蘇曜華指出，常看到家長帶著流鼻水的小朋友，到急診室或診所求診。蘇曜華表示，如果小朋友有輕微咳嗽或流鼻水的症狀，可以喝點蜂蜜水、或是用洗鼻鹽水清洗鼻腔，有助於舒緩不適，強行灌藥反而會損害親子關係。
不過藥劑師也提醒，1歲以下幼童免疫系統未發育完全，不宜服用蜂蜜；2歲以下幼童出現病徵時，應立即求診；2歲以上小孩若感冒症狀持續，或是出現發燒38度以上，也建議盡速就醫。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- 中職Live》楊家維延長賽再見轟 獅隊中止兄弟5連勝
- 阻調查「通俄門」？ 川普閃鍘FBI局長
- 李東健空中放閃 靠這招追到小2歲妻
- 永平、新屋組籃球隊 4校拚HBL
- 暗助川普又查川普 柯米丟官
- 重整企業 西門子將裁員1700人
- 張清芳拱大咖獻唱 黃小琥羞認被看光光
- 巨大Q1每股賺1.38元 創單季新低
- 白凜涉拐上山 失蹤25天少女找到了
- 小黑蚊大擴散 北市山邊水湄全淪陷
- 核二廠停機 萬里生活補助照舊
- 藍批高雄軌道舉債1758億 綠委︰數據錯誤
- 市立仁愛之家整修 遷離長者引不滿
- 七度爭設路燈「遭漠視」 苑裡公所槓縣府
- 九九峰森林步道 爭取延至584高地
- 女優拍廣告慘遭鯊魚狠咬？ 潛水業者打臉：假的
- 9歲童拾獲來自4千公里外的瓶中信 還越洋認識女大生
- 小老弟力抗大腸癌 文夏不捨
- 警擊斃逃犯被起訴 警政署長這樣說...
- 檳榔族多 屏東口腔癌發生率高
- 係數變變變 中職今年的球較不會飛
- 溪州公所搶命 救回13棵老樹
- iPhone 8恐延到11月發表
- J.K.羅琳新片來台選角 製片牽線台中取景有回音
- 安心亞感受濺油痛 自殘做了這事
- 董事會多次狂轟李紀珠 吳欣盈遭其他董事抵制
- 中職Live》史博威6局壓制 桃猿力退悍將
- 「金」猛！拚完7項奪冠 跳遠又封后
- 蛋糕送身障兒媽媽 募到480個
- 前瞻吵翻天 黃國昌：留在國會到底有何意義？
- 母親節倒數 3C家電優惠特搜！
- 怕黑女兒獨留深山…媽媽好煎熬
- 台肥投資狂踩雷 立委疑有內情
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司四月營收表
- 青發處千萬打造「Live Band體驗中心」 錄音室形同虛設
- 東縣垃圾破袋稽查 兩成不合格
- 手工幸福粽義賣 籌弱勢救助金
- 浪費公帑 花34元寄1元退稅支票
- 朱俐靜換衣服 黃裕翔保證不偷看
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：醫病》家長灌藥恐傷親子感情 藥師：小病痛可自癒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分