燒聲一定是感冒久咳嗎？醫師：不一定、病因多

2017-02-13 21:37

〔記者王俊忠／台南報導〕喉嚨卡卡、聲音沙啞，一定是感冒久咳引起嗎？台南市立醫院耳鼻喉科主治醫師蔡佳憲說明，其實不一定，引起「燒聲」的因素很多，大致可分為良性病變、惡性病變和運動障礙三種，民眾如果聲音沙啞多日，應盡快就醫，查明原因以利對症下藥。

45歲林姓家庭主婦，平日參加合唱團，近日感冒咳嗽聲音沙啞，就醫診斷為聲帶發炎。聲帶發炎通常是持續久咳或用力嘶吼，造成聲帶表面微血管破裂或聲帶小水腫，有時也可能是反覆胃食道逆流、慢性腐蝕聲帶表皮造成。蔡佳憲醫師表示，吃藥加上適當休養，1~2週左右多能復原。

56歲李老師「燒聲」一年多，蔡醫師診斷為聲帶息肉，這常好發於需要長時間說話或唱歌的人身上，一開始可能是聲帶結節（俗稱聲帶長繭），如果用藥物與休養復健仍未改善，就會誘發纖維母細胞增生長成息肉，需藉由喉直達鏡顯微手術才能根治。

65歲王伯伯是位老菸槍，「燒聲」多年又常咳嗽，喝水也容易嗆到，安排手術切片確認是喉癌。蔡佳憲指出，長期抽菸、喝酒造成聲帶表皮細胞惡化長成腫瘤；白斑是為癌前病變。久咳、咳血、易嗆到，聲音的品質比息肉萎縮還要沙啞。這類病人應趕快接受手術切片確診，施以根除性切除或電療，持續追蹤治療。

75歲邱婆婆臥床安養院5年，出現喘鳴聲合併嘶啞，此為聲帶麻痺，處理方式為氣切手術接上呼吸器，轉呼吸照護病房。另外，造成聲帶麻痺主要是喉返神經被壓迫，而顱內出血、腦中風或肺癌、下咽癌、食道癌等都可能是成因。

蔡醫師說明，造成聲音「燒聲」的因素很多，可歸類三大類，一是良性病變，如發炎、聲帶結節、息肉、水腫、聲帶萎縮；惡性病變，如惡性腫瘤；運動障礙，如聲帶麻痺、失聲症。「燒聲」主要是聲帶及周邊器官產生變化，導致聲帶震動時無法完成漂亮的震動波形，音質隨之改變。平時保養，除勿大聲嘶吼，也要戒煙戒酒、忌油炸、辛辣、熱燙食物，並補充水分滋潤聲帶。無論哪種「燒聲」，都應儘快找耳鼻喉科醫師診斷病因。