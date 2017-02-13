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女子久咳未癒 食鹽水洗肺洗出10公升「牛奶」

宋女經醫師用食鹽水洗肺後，洗出10公升像是「牛奶」的白色液體。（圖擷取自新浪網）

2017-02-13  09:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川34歲宋姓女子，因突然持續咳嗽、咳痰、容易氣喘，春節前到醫院檢查後發現，確診為罕見疾病「肺泡蛋白沉積症」，經醫師用食鹽水洗肺後，洗出10公升像是「牛奶」的白色液體。

綜合媒體報導，2016年底，宋姓女子因持續咳嗽、咳痰，走沒多少路就氣喘吁吁，到成都醫院求診呼吸科後，發現是肺泡蛋白沉積症。8日上午9時宋女左肺接受醫院大容量全肺灌洗，醫師分10次、每次將1公升生理鹽水灌注到肺泡、震蕩、排出，直到肺泡中的沉積蛋白被洗出。手術直到當日下午4時才結束，宋女的病情也獲得好轉。

「剛剛洗出來的水，就跟牛奶顏色一樣，然後慢慢地變得清亮。」宋女的主治醫師表示，宋女的病情算是較早發現，若是較晚發現的患者，洗出的水甚至像泥漿。

肺泡蛋白沉積症非常罕見，據國外統計數據顯示，發病率為百萬分之三點七，即100萬人中僅不到4例，因其症狀和一般肺炎等肺部疾病相似，很容易誤診或漏診。

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  • 中國四川宋姓女子，因突然持續咳嗽、咳痰、容易氣喘，醫院檢查後發現罹患罕見疾病「肺泡蛋白沉積症」。（圖擷取自四川在線）

    中國四川宋姓女子，因突然持續咳嗽、咳痰、容易氣喘，醫院檢查後發現罹患罕見疾病「肺泡蛋白沉積症」。（圖擷取自四川在線）

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