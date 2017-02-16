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健康醫療》英研究：攝取維生素D 可抗感冒及流感

根據英國最新研究，攝取維生素D補給品，有助預防普通感冒和流行性感冒。（法新社）

2017-02-16  16:22

〔編譯陳正健／綜合報導〕維生素D不只有益骨骼，也有利免疫系統。根據英國醫學期刊（BMJ）最新研究，攝取維生素D補給品，有助預防普通感冒和流行性感冒。

英國倫敦瑪麗王后大學（QMUL）針對匯集1萬1321人的資料進行研究，一共評估14個國家結果不一的25份臨床試驗，主要探討呼吸道感染，包括抽鼻、流感和肺炎等。

研究發現，攝取維生素D可以降低12%呼吸道感染的發生率。對於體內維生素D水平最低的人，攝取這種營養素可使感染風險減半。

據悉，維生素D可以促進抗菌肽（antimicrobial peptides）的水平，這是一種天然抗生素物質，存在人體的肺部之中。

另外，維生素D也有益免疫系統，以對抗細菌和病毒。然而，人體獲得維生素D的方法之一是照射陽光，以致冬天時含量較低。

主導研究的學者馬蒂諾（Adrian Martineau）指出，英國約有6500萬人口，其中70%至少每年都會有一次呼吸道感染。每日或每週的維生素D攝取，能使325萬人免於感染。

不過，英國公共衛生局營養科學主管利維（Louis Levy）認為，該研究並未提出充份證據，以支持維生素D可降低呼吸道感染風險，其證據並不一致。

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