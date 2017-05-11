醫病》自體血小板治韌帶 醫師：不是一針見效

2017-05-11 20:42

〔記者王捷／台南報導〕球星黑曼巴Kobe曾因為膝蓋受傷，注射自體血小板治療，Kobe到德國找醫生，接受PRP（platelet-rich plasma，高濃度血小板血漿）注射膝蓋，這種方法是先從患者手臂上抽取血液，再把血小板注射到受傷部位，刺激細胞修復，不過奇美醫學中心復健部主治醫師黃景燦說，接受PRP不必到德國，在國內就可以自費治療，不過不是一針見效，要觀察韌帶哪裡受傷。

增生注射的原理是將增生藥劑注射至肌腱或韌帶附著於骨頭的位置，產生局部性的輕微發炎，增生藥劑的內容物最常見的為高濃度的葡萄糖水及自體血小板（PRP）。

醫師會針對病人的不同情況建議適合個人的注射藥劑和注射次數，過程中也會以高頻肌肉骨骼超音波導引注射，將藥劑準確地注射於患處，以達到較佳療效。

還有，體外震波治療、放射式震波可以修復骨骼、軟組織，這讓過去軟組織受損的患者，可以不用開刀即可慢慢修復組織，過去只能等到軟組織到達開刀必要時，才會開刀修復。黃景燦說，以PRP來說，會抽取患者約10cc左右的血液，提出約2~3cc的血小板，注射到破損的軟組織，但是並不是注射一針就見效，會看軟組織破損的點，來進行治療。

但仍有部分個案不適用治療方式，例如凝血功能不佳、服用抗凝血劑、急性感染、患有免疫系統疾病等，不適合接受增生注射治療；而合併神經病變、血液循環障礙、懷孕等狀況也不適合接受體外震波治療。

黃景燦說，治療過程中若能再搭配上物理治療儀器、徒手治療、治療性運動等更可讓治療效果事半功倍，建議民眾若有慢性肌肉骨骼疼痛問題，可諮詢專業復健科醫療團隊包含醫師及治療師，以獲得即時及適當的治療。