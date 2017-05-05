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醫病》及時移除動脈血栓 患者隔天幾乎完全恢復

2017-05-05  18:12

〔記者洪定宏／高雄報導〕68歲王先生4月20日上午突然腦幹中風，到高雄長庚醫院急診，院方注射靜脈血栓溶解劑無效，再經電腦斷層檢查，確認為基底動脈栓塞，進行動脈血栓移除治療後，手腳立刻就能活動及講話，4月29日出院，幾乎沒有症狀殘留；但當天另名因車禍引發類似症狀的傷患沒那麼幸運，目前仍在加護病房治療。

高長腦血管科主任張谷州強調，雖然中重度腦梗塞病患治療後3個月內，約有4成恢復良好，但仍有約2成的死亡率，提醒王先生務必控制3高、水分的補充要充足、保持心情輕鬆、適度走路運動即可，因為平衡感變差，不可騎車或開車，有任何不舒服狀況，必須立刻回診。

有高血壓病史的王先生表示，當天他在家吃完早餐，突然覺得不舒服、昏睡、有話說不出，家人送醫後，雖然知道醫護人員為他忙碌及被送上手術台，但手腳就是動不了，也無法說話，沒想到手術後，立刻就能與醫師對談，手腳也能動。

神經放射診斷科主治醫師許世偉強調，醫療團隊利用最新型的抽吸導管工具，抽出腦幹內約2.5公分長的血栓，這項治療過去必須自費10多萬元，但今年2月起，只要符合條件，健保就會給付，大幅減輕病患及家屬負擔。

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  • 高雄長庚醫療團隊為王先生（中坐者）治療痊癒。（記者洪定宏攝）

    高雄長庚醫療團隊為王先生（中坐者）治療痊癒。（記者洪定宏攝）

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