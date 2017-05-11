醫病》腰痛看診 意外診出罹肝癌
2017-05-11 12:49
［記者王秀亭／台東報導］台東市60歲男子潘清祥農曆年前因腰部疼痛就醫，門診醫師眼尖發現其膚色、眼白有異，詢問病史及生活習慣後，意外篩檢出罹患肝癌，經台東馬偕醫院肝癌治療團隊施以手術切除後，術後情況良好，東馬表示，從去年起，此類病患不必轉往外縣市醫學中心，至今已完成6例肝臟切除手術。
台東首例在地肝癌手術病患潘清祥說，平時常熬夜、喝酒，過年前腰痛到東馬骨科看診，想不到醫師一直觀察自己的眼睛和耳朵，並建議做超音波掃描，才發現罹肝癌。
東馬肝癌治療團隊統計，去年有近100例新診斷肝癌病例，初步評估適合手術的有20至30例，由於肝癌手術治療團隊成員難覓，往年皆須轉診到外縣市醫學中心手術，或請外縣市一般外科團隊到台東支援手術，路途奔波成為醫師及病患的負擔。
去年9月前台中榮總一般外科醫師黃壽森加入東馬後，組成肝癌手術團隊，潘清祥成為院內首例手術病患。
潘清祥說，術後2週出院，1個多月就恢復活力，與親友閒聊間，才得知表姊10年前也因肝癌，赴花蓮開刀，對治療時的勞途奔波苦不堪言，自己可以在台東就地治療，在交通或經濟上的負擔確實減輕許多。
東馬副院長白明忠指出，肝癌早期沒有任何症狀，易錯失治療良機，又以B型肝炎帶原、C型肝炎感染者，慢性肝炎、肝硬化患者為高危險群，台東也有不少是酒精性肝炎，應每3到6個月做一次檢查，才能早期治療。
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