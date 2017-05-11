醫病》188公斤胖媽媽 減重手術甩超級肥胖

2017-05-11 18:53

〔記者方志賢／高雄報導〕35歲陳小姐從小是胖妹，婚後生了3個小孩，體重增加到130公斤，由於不挑食且熱愛油炸、零食，整天吃個不停，又不運動，體重飆到188公斤，因膝關節退化、痛風發作就醫，接受胃繞道手術，3個月減重30公斤，如今透過飲食、運動，希望減重到100公斤以下。

高醫大附設醫院體重管理中心主治醫師張博智表示，陳小姐生了3個小孩後，體重從130公斤飆到188公斤，身體質量指數（BMI）達到63，是「超級肥胖」，今年2月中旬就醫時，膝關節重度退化，且血壓、血糖都超標，接受腹腔鏡微創胃繞道手術後，迄今近3個月，體重已減少30公斤，雙膝疼痛及痛風也緩解。

陳小姐在營養師的指導下，採取高蛋白均衡飲食，且調整進食方式，以細嚼慢嚥、少量多餐，並按時補充綜合維生素和鐵劑，貼心的兒子每天陪媽媽走路運動，大女兒則希望媽媽盡快變瘦變健康。

陳小姐表示，她有家族肥胖史，家族成員多是胖哥、胖妹，也有人和她一樣體重超過100公斤，她生了3個小孩後，體重飆到188公斤，血壓、血糖都超標，走路膝蓋很痛，雖然害怕手術，但為了3個小孩，還是決定手術減重。

陳小姐的先生也表示，太太很愛小孩，怕小孩吃不夠，晚餐都準備得很豐盛，有時候吃不完，留下剩菜剩飯，她又捨不得丟，全部熱來當自己的宵夜，太太變胖後，食量增加，愛吃鹽酥雞及各式零食，整天吃個不停，體重不斷飆升。

張博智指出，BMI超過37或超過32且合併二型糖尿病或兩個以上肥胖產生的合併症，就是「病態性肥胖」，也是接受減重手術的適應症。透過減重手術，能有效改善二型糖尿病等代謝疾病外，更可以減少長期與肥胖相關疾病的死亡率。